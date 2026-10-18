Biểu tình leo thang ở Pháp: Tòa thị chính bốc cháy, cửa hàng bị đốt phá

Khói hơi cay bao trùm Paris, lửa thiêu rụi các tòa nhà ở nhiều thành phố khác và các cửa hàng bị cướp phá khi các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực trên khắp nước Pháp vào thứ Bảy.

Theo ước tính, khoảng 550.000 người đã xuống đường trên khắp nước Pháp, trong đó có 110.000 người ở Paris, theo Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết, mặc dù các nhà tổ chức biểu tình đưa ra con số cao hơn.

Biểu tình tiếp tục leo thang ở Pháp. Ảnh: INT

Hơn 1.200 người đã bị bắt giữ khi các cuộc biểu tình trở nên bạo lực, trong khi Thủ tướng Sebastien Lecornu cho biết 150 sĩ quan cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ.

Những cuộc biểu tình ban đầu do sinh viên dẫn đầu nhằm phản đối tình trạng trường học xuống cấp đã lan rộng thành một phong trào lớn hơn, bao gồm các công đoàn và các nhóm bất mãn với phản ứng của chính quyền đối với khó khăn kinh tế và sự suy giảm các dịch vụ công.

Tòa thị chính bốc cháy, cửa hàng bị cướp phá

Cuộc tuần hành chính ở Paris nhìn chung diễn ra trong hòa bình vào buổi chiều, nhưng tình hình xấu đi vào chiều tối. Nhiều nhóm người biểu tình đã đốt lửa trên đường phố, phóng hỏa xe cộ gần các địa điểm nổi bật, bao gồm cả Quảng trường Cộng hòa, và đụng độ với cảnh sát chống bạo động.

Các cửa hàng bị cướp phá, doanh nghiệp bị phá hoại và ít nhất một nhà hàng bị thiêu rụi. Tại Bordeaux, người biểu tình đã cướp phá một cửa hàng Louis Vuitton, trong khi một cửa hàng Apple ở Lille bị đột nhập.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Marseille, Pháp. Nguồn: MXH

Các cửa hàng quần áo và thực phẩm cũng là mục tiêu ở Paris, và các tòa nhà chính quyền ở Lille và Marseille được cho là đã bị tấn công.

Sự tàn phá không chỉ giới hạn ở thủ đô. Tại Lyon, văn phòng du lịch của thành phố bị thiêu rụi, khiến Thị trưởng Gregory Doucet phải mô tả vụ việc là một thảm kịch.

Biểu tình bạo lực ở Paris, Pháp. Nguồn: MXH

Tại Limoges, một vụ hỏa hoạn lớn tại Tòa thị chính Thành phố đã khiến một phần mái nhà bị sập, theo thông báo của chính quyền địa phương. Thiệt hại về nhà cửa cũng được báo cáo ở Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier và Valence.

Tháp chuông của Tòa thị chính Limoges đã sụp đổ sau khi một đám cháy lớn thiêu rụi tòa nhà lịch sử trong lúc diễn ra các cuộc biểu tình. Công trình lịch sử này đã hơn 140 năm tuổi. Nguồn: MXH

Tại Grenoble, đoạn video cho thấy một đoàn tàu du lịch do những người đàn ông đeo mặt nạ điều khiển chạy dọc theo một con phố hẹp ở trung tâm thành phố về phía ít nhất ba sĩ quan cảnh sát chống bạo động.

Đám đông đeo mặt nạ điều khiển tàu hỏa du lịch ở Grenoble, Pháp. Nguồn: MXH

Bộ Nội vụ Pháp cho biết "các hành vi bạo lực có chủ đích" đã được thực hiện bởi "những cá nhân bịt mặt" ở một số khu vực của Paris và các thành phố khác như Marseille, Rennes, Toulouse và Angers.

Chính quyền Pháp phản ứng cứng rắn

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án những kẻ tham gia đốt phá, cướp bóc và tấn công các công trình công cộng, đồng thời hứa sẽ có hành động pháp lý chống lại chúng.

"Những kẻ đã phá hoại, tấn công các sở cảnh sát cũng như các doanh nghiệp, thậm chí cướp bóc cả các tòa thị chính, sẽ bị truy tố và trừng phạt", ông Macron tuyên bố trong một thông cáo được đăng tải vào tối thứ Bảy.

Đám đông biểu tình cướp bóc cửa hàng của Louis Vuitton ở Bordeaux, Pháp. Nguồn: MXH

Thủ tướng Pháp Lecornu cho biết cảnh sát đã phải đối mặt với "bạo lực cực độ" và cáo buộc một số nhóm lợi dụng các cuộc biểu tình như một "màn khởi động" cho cuộc bầu cử tổng thống. Ông nói: "Không ai có thể áp đặt chương trình nghị sự chính trị của mình thông qua bạo lực".

Để bảo vệ phản ứng của cảnh sát, Sở Cảnh sát Paris cho biết các sĩ quan sẽ không lùi bước trước bạo lực. Thông báo cho biết: "Chúng tôi không lùi bước trước những kẻ bạo loạn và những kẻ tấn công lực lượng thực thi pháp luật", đồng thời khẳng định các nhân viên đã giữ vững lập trường với "lòng dũng cảm và sự chuyên nghiệp".

Sự chia rẽ chính trị và xã hội của nước Pháp

Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ sự bất mãn đối với các trường trung học ở Pháp, được gọi là lycees, dành cho học sinh từ 15 đến 18 tuổi. Hàng trăm nghìn học sinh đã biểu tình trong những tuần gần đây để phản đối tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp, cáo buộc chính phủ không giải quyết được những lo ngại của họ.

Phong trào này sau đó đã nhận được sự ủng hộ từ các thành viên công đoàn và các nhóm khác phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Các cuộc biểu tình gần đây đã quy tụ thêm những người có những bất bình khác nhau.

Chính phủ Pháp đã cố gắng giải quyết một số lo ngại. Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray đã hứa sẽ bổ sung 3.000 giáo viên trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 8/10. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục leo thang.

Tình trạng bất ổn cũng làm gia tăng sự chia rẽ chính trị trước thềm cuộc bầu cử tổng thống dự kiến ​​diễn ra vào tháng 4 năm sau. Ông Macron sẽ mãn nhiệm vào năm tới. Trong khi đó, bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cánh hữu Tập hợp Quốc gia (RN) cánh hữu, và ông Jean-Luc Melenchon của đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (La France Insoumise - LFI) nằm trong số những ứng viên hàng đầu.