Biểu tình lan sang Ý, cảnh sát trấn áp phần tử quá khích bằng vòi rồng

Theo tờ La Stampa, từ ngày 16/10, một tờ rơi đã lan truyền trên mạng xã hội, Telegram và TikTok với nội dung: “Tất cả hãy xuống quảng trường - Biểu tình toàn quốc”. Hàng trăm người biểu tình đã hưởng ứng lời kêu gọi này, tập trung tại trung tâm Milan và cuối cùng dẫn đến các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Một nhóm người biểu tình đã sử dụng bom khói, pháo nổ, đồng thời lật đổ bàn ghế tại các khu vực công cộng. Những người này còn ném các viên đá lát đường, thậm chí phóng hỏa một công trường xây dựng phía sau nhà thờ Duomo.

Những người biểu tình chạy dọc một con phố ngổn ngang mảnh vụn ở Milan hôm 18/10. (Ảnh: Reuters)

Các sĩ quan cảnh sát đứng bên trong một cửa hàng đồ thể thao Decathlon bị đập phá. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cảnh sát chống bạo động hôm 18/10 đã buộc phải sử dụng hơi cay và vòi rồng sau khi hàng trăm người biểu tình trùm kín mặt đập phá kính các cửa hàng và đốt thùng rác tại khu vực gần quảng trường trung tâm Piazza Duomo.

Hơn 60 người biểu tình đã bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm tra thêm.

Theo một báo cáo của cảnh sát hôm 18/10, tổng cộng 28 người biểu tình đã bị bắt giữ sau khi các cuộc đụng độ tương tự nổ ra ngày trước đó tại các thành phố ở miền bắc nước Ý, bao gồm Milan, Bologna, Brescia, Bergamo và Turin.

Lực lượng chức năng khống chế đám đông quá khích ở Milan. (Ảnh: Reuters)

Các nhân chứng cho biết, những phần tử quá khích không phải là nhóm tổ chức biểu tình ban đầu, mà là một nhóm thanh niên khác, trong đó nhiều người đeo mặt nạ. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, đại diện của các nhóm sinh viên - những người khởi xướng các cuộc biểu tình ban đầu - đã rời đi trước khi tình trạng ẩu đả trên đường phố và các vụ tấn công vào cửa hàng bắt đầu.

Thị trưởng Milan - ông Giuseppe Sala - phát biểu: “Những lý do dẫn đến cuộc biểu tình là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, hành vi bạo lực nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật cùng những thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho thành phố là không thể biện minh".

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người sẽ đối mặt với một cuộc bầu cử vào năm tới, đã lên án hành vi bạo lực này và thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp chính phủ vào ngày 19/10 để thảo luận về các biện pháp giải quyết tình hình.

“Biểu tình là một quyền hợp pháp, nhưng đập phá các thành phố thì không. Tôi xin nhắc lại yêu cầu đối với phe đối lập: đừng tỏ thái độ mơ hồ về vấn đề này. Hãy lên án hành vi bạo lực một cách dứt khoát và kêu gọi mọi cuộc biểu tình phải diễn ra trong hòa bình. Trước những cảnh tượng như vậy, cần phải có sự phản đối đồng lòng từ tất cả mọi người. Mọi sự do dự đều trở thành cái cớ, còn im lặng là điều không thể chấp nhận được”, Thủ tướng Meloni viết trên mạng xã hội. Bà cũng chỉ trích những kẻ “lợi dụng các cuộc biểu tình để gieo rắc hỗn loạn, tấn công những người bảo đảm an ninh công cộng và biến cả thành phố thành con tin".

Những cuộc đụng độ ở Ý gợi nhớ đến tình trạng bạo loạn tại quốc gia láng giềng Pháp, nơi hàng trăm nghìn người - phẫn nộ trước tình trạng chi phí sinh hoạt leo thang và chất lượng dịch vụ công suy giảm - đã xuống đường biểu tình, tạo nên một trong những đợt biểu tình bạo lực nhất tại Pháp trong nhiều năm qua.