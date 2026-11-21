Các cuộc tuần hành diễn ra tại nhiều quốc gia châu Âu, như Italy, Đức, Anh, Áo, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Croatia, với những yêu cầu chung như tăng lương, cải thiện điều kiện học tập, bảo đảm nhà ở và hạn chế gia tăng chi tiêu quân sự.

Italy là 1 trong những điểm nóng của đợt biểu tình khi ghi nhận hàng chục nghìn công nhân và sinh viên xuống đường tại hơn 100 thành phố, hưởng ứng cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ do Tổng Liên đoàn Lao động Italy (CGIL) phát động.

Người biểu tình phản đối tiền lương trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng và yêu cầu Chính phủ đầu tư nhiều hơn cho y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội.

Người biểu tình tuần hành trong cuộc đình công do Công đoàn CGIL tổ chức nhằm phản đối chi phí sinh hoạt gia tăng và chi tiêu quân sự, tại Rome (Italy), ngày 20-11. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo CGIL Maurizio Landini cho biết hơn 1 triệu người tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước.

Cuộc đình công ảnh hưởng đến các lĩnh vực công và tư, trong đó có trường học, cơ sở y tế và giao thông công cộng tại một số thành phố.

Tại Đức, nhóm vận động Gen Z regelt! cho biết đã tổ chức biểu tình tại 73 thành phố và thị trấn.

Riêng tại Berlin, khoảng 4.000 người tập trung ở Quảng trường Alexanderplatz, yêu cầu tăng ngân sách giáo dục và phản đối khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Ở Áo, hàng trăm người tập trung bên ngoài Đại học Vienna, kêu gọi tăng đầu tư cho giáo dục thay vì vũ khí.

Tại Croatia, sinh viên cũng tuần hành ở khoảng 12 thành phố, yêu cầu tăng đầu tư cho giáo dục, nhà ở và dịch vụ công thay vì chi tiêu quân sự.

Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), giá thực phẩm, năng lượng, giao thông và các hóa đơn sinh hoạt tại Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tăng từ 59-78% kể từ năm 2000.