Biểu tình lan rộng tại châu Âu, bạo lực bùng phát ở nhiều thành phố

Ngày 31-10, hàng trăm nghìn người tham gia các cuộc biểu tình tại nhiều quốc gia châu Âu, trong đó Pháp và Đức là những điểm nóng đáng chú ý.

Tại Pháp, Bộ Nội vụ ước tính khoảng 320.000 người xuống đường trên toàn quốc, trong đó có khoảng 70.000 người tại Paris.

Đây là cuối tuần thứ 3 liên tiếp các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra, xuất phát từ những bất bình của học sinh, sinh viên về điều kiện giáo dục, tình trạng thiếu giáo viên và sau đó mở rộng sang các vấn đề tiền lương, chi phí sinh hoạt và chất lượng dịch vụ công.

Người dân tuần hành tại Paris, Pháp, ngày 31-10. Ảnh: AFP

Phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra ôn hòa. Tuy nhiên, một số nhóm quá khích đã ném bom xăng và pháo về phía cảnh sát tại Paris, khiến 3 sĩ quan bị thương và một ô tô bị đốt cháy. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và các biện pháp giải tán đám đông tại một số địa điểm.

Theo hãng tin AP, tính đến tối 31-10, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 779 người trên toàn quốc.

Con số này thấp hơn đáng kể so với 2.628 người bị bắt trong đợt biểu tình ngày 17-10 và 1.314 người cuối tuần trước đó. Khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai nhằm bảo đảm an ninh.

Tại Đức, phong trào thanh niên mang tên "Gen Z regelt" tổ chức biểu tình tại 34 thành phố, yêu cầu tăng đầu tư cho giáo dục, nhà ở, y tế và bảo vệ khí hậu, đồng thời phản đối khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Tại Frankfurt, Cologne và Berlin, một số nhóm quá khích đã tấn công cảnh sát, đốt phá và cướp hàng hóa tại các cửa hàng.

Trong khi đó, tại thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, hàng nghìn người tuần hành phản đối khủng hoảng nhà ở, yêu cầu chính phủ có giải pháp bảo đảm khả năng tiếp cận nhà ở với giá hợp lý.

Theo Reuters, giá nhà tại Bồ Đào Nha đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2017, trong khi giá thuê nhà đối với các hợp đồng mới gần như tăng gấp đôi, khiến người trẻ trở thành một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.