Biểu tình lan rộng ở Pháp, hàng trăm người quá khích bị bắt giữ

Cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để giải tán các nhóm quá khích ở rìa các cuộc tuần hành tại Paris, Strasbourg, Rennes, Toulouse và nhiều thành phố khác. Bộ Nội vụ cho biết các cuộc tuần hành thu hút hơn 250.000 người tại hàng chục thành phố, trong khi ban tổ chức ước tính có 450.000 người tham gia.

Chính phủ đang chịu áp lực phải kiểm soát nợ công trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ, đồng thời gặp khó khăn với các nhiệm vụ cơ bản như thông qua ngân sách kể từ khi các đồng minh của Tổng thống Emmanuel Macron mất thế đa số trong cuộc bỏ phiếu quốc hội năm 2024.

Thủ tướng Lecornu thông báo với các nghị sĩ rằng cho đến nay đã có ít nhất 215 thiếu niên và 85 nhân viên nhà trường bị thương trong các cuộc đụng độ; đồng thời nhận định đây là "thiệt hại nặng nề nhất mà hệ thống trường học phải gánh chịu trong nhiều thập kỷ". Văn phòng của ông cho biết hơn 700 sĩ quan cảnh sát cũng đã bị thương.

Theo đài truyền hình BFM, Tổng thống Macron đã triệu tập ông Lecornu cùng các bộ trưởng cấp cao khác tham dự một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 6/10.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Paris - Ảnh: Reuters

Các yêu cầu của học sinh không liên quan đến tôn giáo hay vấn đề nhập cư, mà tập trung vào tình trạng thiếu hụt nhân sự và thiếu kinh phí.

Cảnh sát Paris cho biết các vụ đụng độ tại thủ đô nổ ra khi khoảng 300 người – phần lớn trùm đầu hoặc đeo mặt nạ – đối đầu với lực lượng an ninh; tuy nhiên, nhìn chung cuộc biểu tình tại các nơi khác đã diễn ra mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào.

Bộ Nội vụ cho biết 488 người đã bị bắt giữ và 48 nhân viên an ninh bị thương trong ngày 6/10.

Các cuộc biểu tình của sinh viên bắt đầu vào tháng 9 tại vùng ngoại ô của Paris trước khi lan rộng ra toàn quốc, sinh viên phàn nàn về việc trường học phải đối mặt với các vấn đề bảo trì cơ bản, từ rò rỉ nước đến tình trạng chuột phá hoại.

Biểu tình lan rộng gây thiệt hại tại Pháp - Ảnh: Reuters

Hội học sinh trung học cho biết hơn một nửa số trường trung học ở Pháp đã bị phong tỏa hoặc đóng cửa trong ngày. Một số cơ quan giáo dục địa phương đã cố gắng chuyển các lớp học sang hình thức trực tuyến.

Bộ Tư pháp cho biết hơn 1.800 người đang bị truy tố vì những tội danh chưa xác định, trong đó có 1.483 trẻ vị thành niên.