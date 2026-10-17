Biểu tình khắp nước Pháp phản đối giá cả leo thang, an sinh xã hội suy yếu

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Pháp. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo Guardian, cuộc biểu tình diễn ra sau những lời kêu gọi trên mạng xã hội nhằm khôi phục phong trào “Áo gile vàng”, từng bùng phát ở Pháp năm 2018 để phản đối bất công xã hội.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ tháng trước tại các trường học ở những khu ngoại ô nghèo phía bắc thủ đô Paris. Sự phẫn nộ ban đầu về tình trạng giáo viên thường xuyên vắng mặt và cơ sở vật chất xuống cấp nhanh chóng lan rộng thành phong trào toàn quốc phản đối bất bình đẳng, chi tiêu công ít ỏi và chất lượng dịch vụ ngày càng sa sút.

Tổng Liên đoàn Lao động (CGT), một trong những công đoàn lớn nhất Pháp, cũng ủng hộ các cuộc biểu tình, kêu gọi “tăng lương và lương hưu, giảm giá cả và bảo vệ các dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của người dân”.

Hàng trăm cuộc biểu tình khác được lên kế hoạch trên khắp nước Pháp với hàng chục nghìn người dự kiến tham gia. Những người biểu tình mặc áo phản quang chặn các tuyến đường, gợi nhớ làn sóng bất ổn từng đeo bám nhiệm kỳ trước của Tổng thống Emmanuel Macron. Tại thành phố Marseille, một số thùng rác bị phóng hỏa.

Cảnh sát được triển khai dày đặc tại trung tâm Paris, đặc biệt gần các địa danh như đại lộ Champs-Élysées và Khải Hoàn Môn. Hai địa điểm này bị loại khỏi lộ trình của hai cuộc biểu tình chính thức. Một cuộc tuần hành dự kiến bắt đầu vào đầu giờ chiều tại quảng trường République, phía đông bắc trung tâm thành phố.

Lola, một cô gái 19 tuổi tham gia biểu tình tại Paris, cho biết: “Chúng tôi đấu tranh vì chi phí sinh hoạt quá đắt đỏ, vì giá nhiên liệu quá cao, vì học sinh trung học trên khắp cả nước đang bị tấn công một cách thô bạo và bị thương chỉ vì cố gắng biểu tình, yêu cầu có thêm giáo viên và điều kiện học tập tử tế”.

Tổng thống Pháp ngày 16/10 kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong khi các quan chức cảnh báo nguy cơ xảy ra bạo lực. “Biểu tình và bày tỏ quan điểm là quyền được Hiến pháp bảo đảm. Tôi luôn chú trọng và đảm bảo để quyền này được tôn trọng đầy đủ. Tuy nhiên, đi đôi với quyền này là nghĩa vụ phải tôn trọng, tôn trọng con người, tôn trọng tài sản và cam kết không xúc phạm hay phá hoại”, ông Macron nhấn mạnh.