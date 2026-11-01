Biểu tình Đức: Nhiều cửa hàng ở Frankfurt bị cướp phá

Tối 31-10 (giờ địa phương), hàng loạt cửa hàng ở Frankfurt - thành phố lớn thứ tư của Đức, thủ phủ tài chính của Đức và châu Âu - đã bị những kẻ quá khích bịt mặt xông vào cướp phá.

Biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, yêu cầu chính phủ tăng ngân sách cho giáo dục và y tế. Ảnh: Reuters

Trước đó, nhiều cửa hàng trên khắp các thành phố của Đức đã đóng cửa do lo ngại về khả năng xảy ra bất ổn trong các cuộc biểu tình, trong đó có các cửa hàng nằm dọc theo đại lộ mua sắm sang trọng Kurfuerstendamm của thủ đô Berlin. Các cuộc biểu tình diễn ra trùng với ngày Halloween (lễ hội hóa trang) làm gia tăng nguy cơ những kẻ quá khích trà trộn vào đám đông để tranh thủ cướp bóc.

Một người biểu tình hóa trang thành Người Dơi trong cuộc biểu tình ở Frankfurt hôm 31-10. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách Đức cho hay, các cuộc biểu tình hôm 31-10 đa số diễn ra trong hòa bình, song vẫn cảnh báo về khả năng các nhóm cực đoan có thể lợi dụng biểu tình để gây bạo loạn và cướp phá. Tại Hamburg, người biểu tình đã đốt cháy một số rào chắn do cảnh sát dựng lên. Theo Bộ Nội vụ liên bang, một số thành phần của phe cực tả ở Đức và một số nhóm có liên hệ với các phong trào cực đoan nước ngoài đã tham gia kích động biểu tình.

Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường tại nhiều thành phố trên khắp nước Đức. Ảnh: Reuters

Những người khởi xướng biểu tình tập trung bày tỏ phản ứng trước áp lực ngày càng gia tăng đối với thế hệ trẻ trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu. “Chính phủ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào đối với những lo ngại của chúng tôi ngoài việc tiếp tục cắt giảm chi tiêu và chất thêm gánh nặng lên vai chúng tôi… Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự do biểu tình cho đến khi không còn bị phớt lờ”, Reuters dẫn lời Steve, một thanh niên 18 tuổi tham gia biểu tình ở Munich. Còn Sean Baker, một sinh viên Đại học Kỹ thuật Berlin, cho biết mục đích tham gia biểu tình là để thu hút sự chú ý đến tình trạng xuống cấp của các tòa nhà trong khuôn viên trường: “Khi bạn bước vào bên trong và nhìn vào các phòng học, nó trông giống như một tòa nhà bỏ hoang… Thế mà đây lại là nơi học tập của chúng tôi”.

Đức đang phải vật lộn để phục hồi tăng trưởng kinh tế. Quốc gia này cũng đối mặt với áp lực ngày càng tăng đối với lương hưu và các dịch vụ công khi thế hệ bùng nổ dân số nghỉ hưu và dân số trong độ tuổi lao động giảm đi.