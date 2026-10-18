Biểu tình chuyển thành đụng độ bạo lực ở Pháp, hơn 1.000 người bị bắt

Biểu tình chuyển thành bạo lực, hơn 1.000 người bị bắt. Video: BBC

Theo hãng tin BBC, ít nhất 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình mà chính phủ Pháp mô tả là tình trạng “bạo lực leo thang”. Ước tính có khoảng 550.000 người đã xuống đường để bày tỏ sự phản đối.

Tại Paris, các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động kéo dài đến tối 17/10. Lực lượng chức năng sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Nhiều tòa nhà bị phóng hỏa tại thủ đô và các khu vực khác. Tại Limoges, một đám cháy lớn ở tòa thị chính khiến một phần mái nhà sập xuống.

Tình trạng cướp phá đã xảy ra tại một số thành phố Pháp. Các vụ phá hoại trên diện rộng nhằm vào tòa thị chính và cơ sở kinh doanh cũng được ghi nhận.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết 60 nhân viên thực thi pháp luật bị thương, trong đó 2 người phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh.

Tại Paris, cuộc tuần hành chính diễn ra tương đối ôn hòa trong buổi chiều. Một nhóm thanh niên nói với BBC rằng họ là những người “theo chủ nghĩa hòa bình, chỉ muốn tạo ra thay đổi nhưng chẳng có gì chuyển biến”.

Tuy nhiên, khi tối đến, một số nhóm bắt đầu đốt lửa trên đường phố và phóng hỏa xe cộ, trong đó có những địa điểm mang tính biểu tượng ở trung tâm thành phố như quảng trường Place de la République. Các cửa hàng bị đập phá, ít nhất một nhà hàng bị lửa thiêu rụi. Phóng viên BBC chứng kiến các nhóm xảy ra xô xát với nhau. Cảnh sát chống bạo động đụng độ với một đám đông ở trung tâm Paris.

Tại Lyon, Thị trưởng Grégory Doucet gọi vụ phóng hỏa văn phòng du lịch của thành phố là “một bi kịch”. Chia sẻ với kênh BFMTV, ông Doucet nói: “Chúng tôi đau lòng vì đây là một công trình lịch sử rất nổi tiếng, mang tính biểu tượng của thành phố”. Cảnh sát địa phương cho biết những “đối tượng thù địch” đã ngăn cản lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường và dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa cũng phải vật lộn với đám cháy tại tòa thị chính Limoges. Chính quyền tỉnh cho biết vụ hỏa hoạn khiến một phần tòa nhà sụp đổ.

Bộ Nội vụ Pháp thông tin tại một số nơi, trong đó có các khu vực ở thủ đô cùng Marseille, Rennes, Toulouse và Angers, những người “trùm kín mặt” đã thực hiện các “hành vi bạo lực có chủ đích”. Thiệt hại đối với các tòa nhà được ghi nhận trên khắp nước Pháp, bao gồm tại Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier và Valence.