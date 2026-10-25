Biểu tình biến thành bạo lực, khói lửa bao trùm nước Pháp

Người biểu tình bắn hơi cay và ném vật thể vào cảnh sát ở Paris, Pháp. (Video: AP)

Các cuộc biểu tình ở Pháp phần lớn do sinh viên dẫn đầu. Ban đầu các cuộc biểu tình nhằm phản đối chi phí giáo dục tăng cao, thiếu giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất giáo dục tồi tệ. Sau đó, biểu tình lan rộng với nhiều thành phần tham gia. (Ảnh: AP)

Hôm 24/10, khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai trên toàn quốc khi biểu tình biến thành một trong những đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm. (Ảnh: AP)

Tại Paris, nhiều cửa hàng phải gia cố cửa sổ để ngăn chặn tình trạng cướp phá, trong khi các bảo tàng Louvre và Orsay đóng cửa trong ngày. (Ảnh: Getty)

Sĩ quan cảnh sát phải dùng loa phóng thanh kêu gọi người biểu tình giải tán. Một số người biểu tình hoảng loạn khi hơi cay rơi xuống giữa họ, la hét tán loạn. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết cảnh sát thực hiện gần 1.000 vụ bắt giữ nhưng con số này dự kiến sẽ tăng lên đáng kể, khi có thêm nhiều vụ được thống kê. (Video: AP)

Tòa thị chính Limoges 143 năm tuổi cũng bị đốt phá trong cuộc biểu tình. Hình ảnh tháp chuông đổ sập trong biển lửa gợi lại vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà Paris tháng 4/2019, sự kiện từng gây chấn động nước Pháp. (Ảnh: The Sun)

Tại Nantes, miền Tây nước Pháp, hàng nghìn người biểu tình vượt qua hàng rào an ninh để tiến vào trung tâm thành phố, bất chấp cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng ngăn cản. (Ảnh: AP)

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, người biểu tình đốt thùng rác trước nhà thờ, ném đá và chai lọ vào lực lượng an ninh. Ngoài ra, một số cửa hàng bị cướp phá, trong đó có hai cửa hàng trang sức. (Ảnh: AP)

Bạo lực cũng được báo cáo ở Clermont-Ferrand, Lyon, Strasbourg, Nice và nhiều thành phố khác, nơi lực lượng thực thi pháp luật sử dụng biện pháp kiểm soát bạo động để đẩy lùi người biểu tình. (Ảnh: Getty)

Garance - học sinh trung học lần đầu tiên tham gia biểu tình cho biết bản thân “thực sự sợ hãi” sau khi chứng kiến khung cảnh bạo lực cuối tuần trước. (Ảnh: AP)

Người biểu tình tại Pháp thiêu rụi nhiều tài sản trên đường phố và tấn công các cửa hàng lớn, gây thiệt hại nặng nề. (Ảnh: AP)

Các cuộc biểu tình gần đây không chỉ diễn ra tại Pháp mà còn lan rộng sang Italy, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có những điểm chung như lạm phát và vấn đề về giáo dục. (Ảnh: Getty)