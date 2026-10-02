Biểu tình biến thành bạo lực: Khoảng 400 trường học tại Pháp đóng cửa

Cảnh sát chống bạo động đã giải tán nhóm học sinh trung học biểu tình tại Lille vào ngày 1-10. Video: Reuters.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Édouard Geffray cho biết, việc các trường học đóng cửa trong ngày 2-10 nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Các lớp học tại những cơ sở này được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Các cuộc biểu tình bắt đầu tại khu vực Paris hồi tháng trước, với những yêu cầu cải cách liên quan tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp và điều kiện học tập. Phong trào sau đó lan ra nhiều địa phương trên cả nước và ngày càng xuất hiện các vụ đụng độ, phá hoại và đốt phá.

Ngày 1-10, người biểu tình đã đốt lửa tại ít nhất 2 trường trung học. Tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp, một số giáo viên vô tình bị xăng bắn vào người. Tại Strasbourg, một ô tô bị đốt, trong khi tại Toulouse, cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với thanh niên.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, riêng ngày 1-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ 1.949 người liên quan các hoạt động phong tỏa trường học, chủ yếu với cáo buộc chống người thi hành công vụ, bạo lực và tụ tập gây rối. Bộ Tư pháp Pháp cho biết 1.793 người đã bị tạm giữ để thẩm vấn kể từ khi phong trào bắt đầu.

Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin nhận định, phong trào đã chuyển từ các cuộc biểu tình của học sinh trung học sang tình trạng gây mất trật tự công cộng, đồng thời đặt nghi vấn về mục đích thực sự của một bộ phận người tham gia biểu tình.

Chính phủ Pháp cũng đã ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào các trường học và nhân viên giáo dục. Kể từ khi làn sóng biểu tình bắt đầu, 65 nhân viên trường học và 170 học sinh đã bị thương.

Thủ tướng Sébastien Lecornu ngày 1-10 đã phải triệu tập cuộc họp liên ngành để bàn biện pháp ứng phó, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng hủy một số chuyến công tác trong những ngày tới nhằm tập trung xử lý tình hình.

Trong khi đó, các cuộc đối thoại với học sinh, phụ huynh và các tổ chức đại diện giáo viên tiếp tục được triển khai. Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray dự kiến gặp các tổ chức học sinh, phụ huynh và công đoàn giáo viên trong ngày 2-10.

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