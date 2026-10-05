Biểu lãi suất SHB mới nhất: Gửi tại quầy và online đồng loạt đi ngang

Khảo sát đầu tháng 10/2026 cho thấy, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định đối với cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và gửi trực tuyến.

Tương tự các tháng trước, ngân hàng vẫn áp dụng biểu lãi suất phân theo hai nhóm hạn mức tiền gửi gồm dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng trở lên. Theo biểu niêm yết mới nhất, mức lãi suất cao nhất tại SHB hiện đạt 6,7%/năm đối với tiền gửi trực tuyến.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, SHB áp dụng mức lãi suất dao động từ 4,4% đến 6,5%/năm dành cho khách hàng có khoản tiền gửi dưới 2 tỷ đồng, tương ứng với các kỳ hạn từ 1 tháng đến từ 36 tháng trở lên.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng SHB tháng 10/2026, hình thức tiết kiệm tại quầy (Nguồn: SHB)

Cụ thể, các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lãi suất 4,4%/năm. Trong khi đó, khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được hưởng mức lãi suất huy động 4,5%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng tiếp tục được SHB duy trì ở mức 5,8%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng niêm yết lãi suất 6,2%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, SHB áp dụng mức lãi suất 6,3%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 13 đến 18 tháng và 6,4%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng. Trong khi đó, các khoản tiền gửi kỳ hạn 36 tháng và từ 36 tháng trở lên được hưởng mức lãi suất 6,5%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng gửi dưới 2 tỷ đồng theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Đối với nhóm khách hàng có khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, SHB tiếp tục áp dụng biểu lãi suất cao hơn 0,1 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn. Theo đó, lãi suất huy động dao động từ 4,5% đến 6,6%/năm, tùy theo thời gian gửi.

Ngoài ra, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng tiếp tục được SHB áp dụng mức lãi suất 0,5%/năm, không phân biệt quy mô tiền gửi.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, SHB cũng triển khai nhiều phương thức trả lãi khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Theo biểu niêm yết, lãi suất lĩnh lãi trước dao động từ 4,37% đến 5,9%/năm; lĩnh lãi hàng tháng từ 4,39% đến 6,29%/năm; lĩnh lãi hàng quý từ 5,71% đến 6,33%/năm; lĩnh lãi định kỳ 6 tháng từ 6,1% đến 6,38%/năm; trong khi hình thức lĩnh lãi hàng năm áp dụng mức 6,39% đến 6,49%/năm đối với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, SHB tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất so với tháng trước, với mức dao động từ 4,6% đến 6,7%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng SHB tháng 10/2026, hình thức tiết kiệm online (Nguồn: SHB)

Cụ thể, khách hàng gửi tiền online kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng mức lãi suất 4,6%/năm. Các khoản tiền gửi từ 3 đến 5 tháng được áp dụng lãi suất 4,65%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, SHB niêm yết lãi suất 6,2%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 6 đến 8 tháng. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng được hưởng mức lãi suất 6,4%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất 6,5%/năm. Nhóm kỳ hạn từ 15 đến 18 tháng được hưởng mức lãi suất 6,6%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay tại SHB là 6,7%/năm, được áp dụng đối với tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Đây cũng là mức lãi suất mà ngân hàng tiếp tục duy trì trong tháng 10/2026 đối với khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm online kỳ hạn dài.