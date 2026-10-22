Biểu giá điện từ 6 bậc còn 5 bậc: Ai được lợi, ai trả thêm?

Bộ Công Thương cho biết, nhóm khách hàng sử dụng dưới 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng sinh hoạt và khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt. Trong đó, mức tiêu thụ 400 kWh/tháng được dự báo có mức giảm tiền điện lớn nhất.

Ngược lại, khách hàng sử dụng 778 kWh/tháng sẽ trả tương đương hiện hành. Với mức tiêu thụ 1.182 kWh/tháng – mức bình quân của nhóm khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng – hóa đơn dự kiến tăng gần 190.000 đồng/tháng.

Việc chuyển sang biểu giá 5 bậc được đề xuất nhằm phân bổ lại chi phí giữa các nhóm tiêu thụ điện, song thời điểm áp dụng chính thức vẫn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện chính sách.