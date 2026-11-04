Biểu giá điện mới: Khoảng 98% hộ gia đình được giảm tiền điện

(Ảnh: TTXVN)

Trao đổi với báo chí ngày 4/11 về việc thực hiện chính sách giá điện, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông tin về những thay đổi trong cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới và tác động đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Bốn thay đổi trọng tâm trong biểu giá điện mới

Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân mới được ấn định là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

Tiếp đó, ngày 31/10/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định về giá bán điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện. Quyết định của Bộ Công Thương thống nhất áp dụng mức giá bán lẻ điện bình quân 2.159,9037 đồng/kWh (chưa thuế GTGT) kể từ ngày 1/11/2026.

Việc ban hành đồng bộ các quyết định trên nhằm kịp thời triển khai khung pháp lý mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và định hướng phát triển thị trường điện lực Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới áp dụng từ ngày 1/11/2026 được thiết kế dựa trên các nguyên tắc tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Theo các văn bản hướng dẫn, biểu giá mới có bốn điểm thay đổi so với quy định cũ.

Thứ nhất, biểu giá điện sinh hoạt được rút gọn từ sáu bậc thang xuống còn năm bậc thang. Khoảng cách tiêu thụ giữa các bậc cũng được thiết kế lại nhằm phản ánh hợp lý hơn nhu cầu sử dụng điện thực tế.

Thứ hai, cơ cấu giá điện được bổ sung cho các nhóm khách hàng mới. Lần đầu tiên, biểu giá riêng được áp dụng cho nhóm khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch và nhóm khách hàng là trạm sạc xe điện.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết biểu giá mới có bốn điểm thay đổi so với quy định cũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ ba, các cấp điện áp áp dụng được gộp lại để đơn giản hóa cấu trúc biểu giá. Theo đó, ba cấp điện áp gồm cao áp trên 35 kV; trung áp trên 1 kV đến dưới 35 kV; và hạ áp đến 1 kV, phù hợp với quy định tại Luật Điện lực năm 2024.

Thứ tư, cơ cấu giá được bổ sung cho nhóm sản xuất lớn, với biểu giá bán lẻ điện riêng dành cho khách hàng sản xuất mua điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên.

Những thay đổi về biểu giá điện so với quy định cũ.

Theo tính toán tổng thể của EVN về tác động của chính sách điều chỉnh giá điện từ ngày 1/11/2026 cho thấy, tổng chi phí mua điện dự kiến của toàn xã hội sẽ giảm khoảng 1.531,89 tỷ đồng/tháng. Sự sụt giảm chi phí này mang lại tác động hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế của các khối ngành.

Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết nhóm doanh nghiệp sản xuất - khối tiêu thụ điện lớn nhất nền kinh tế với 51,84% sản lượng - sẽ tiết kiệm được hơn 578 tỷ đồng mỗi tháng. Khối kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt gia đình cũng lần lượt giảm được trên 433 tỷ đồng và 424 tỷ đồng chi phí tiền điện hàng tháng. Đây là động lực quan trọng giúp tiết giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Khoảng 98% hộ sử dụng dưới 900 kWh/tháng được giảm tiền điện

Thay vì áp dụng sáu bậc thang như trước đây theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, biểu giá điện sinh hoạt mới được rút gọn xuống 5 bậc theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg và Quyết định số 2892/QĐ-BCT. Ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết tỷ lệ giá điện của từng bậc so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh nhằm hỗ trợ nhóm hộ gia đình có mức tiêu thụ điện thấp và vừa, đồng thời khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm ở các bậc tiêu thụ cao.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, đánh giá tác động của biểu giá mới kết hợp với chính sách giảm 2% giá bán lẻ điện, EVN cho biết đa số hộ gia đình được hỗ trợ.

Theo đó, nhóm sử dụng điện dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số hộ sinh hoạt trên toàn quốc, sẽ được giảm tiền điện trực tiếp so với trước đây.

Nhóm sử dụng điện dưới 900 kWh/tháng, chiếm 98,23% tổng số hộ sinh hoạt, tương đương khoảng 28,84 triệu hộ, đều được giảm tiền điện. Trong đó, hộ tiêu thụ 700 kWh/tháng có mức giảm cao nhất, đạt 77.900 đồng/tháng.

Đối với nhóm sử dụng điện dung lượng lớn, theo EVN, khoảng 6% số hộ sử dụng trên 777 kWh/tháng bị tăng tiền điện do cơ cấu giá ở bậc 4, từ 401-700 kWh, tăng lên 162% và bậc 5, trên 700 kWh, tăng lên 180% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể, nhóm tiêu dùng từ 900 kWh/tháng trở lên, chiếm 1,77% số hộ, bị tăng tiền điện. Hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng tăng 37.300 đồng/tháng; hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng tăng 421.300 đồng/tháng./.