Biểu giá điện mới: 94% hộ dân có thể giảm tiền điện, nhà dùng nhiều điện phải trả thêm

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 liên quan đến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Điểm đáng chú ý là cơ quan này đề xuất áp dụng biểu giá điện 5 bậc và khung giờ sử dụng điện mới ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, thay vì phải chờ kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo.

Theo cơ chế hiện hành, dù các quyết định liên quan đã được ban hành, việc triển khai cơ cấu giá mới vẫn phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo.

Bộ Công Thương nhấn mạnh, thay đổi biểu giá không đồng nghĩa với tăng giá điện bình quân. Mức giá hiện hành vẫn là 2.204 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT.

Theo cơ cấu mới, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời điều chỉnh mức tiêu thụ và giá điện ở từng bậc.

Biểu giá điện mới, 94% hộ dân có thể giảm tiền điện. Ảnh: EVN

Đáng chú ý, giá điện đối với phần điện năng tiêu thụ từ 401-700 kWh/tháng và trên 700 kWh/tháng cao hơn so với biểu giá hiện hành. Vì vậy, các hộ sử dụng nhiều điện có thể phải trả thêm tiền, tùy thuộc vào lượng điện tiêu thụ.

Tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương cho thấy, các hộ sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể trả tiền điện thấp hơn hiện nay. Nhóm này chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng và 73% sản lượng điện sinh hoạt.

Với hộ sử dụng 778 kWh/tháng, số tiền phải trả dự kiến tương đương mức hiện hành. Trong khi đó, hộ sử dụng 1.182 kWh/tháng có thể phải trả thêm gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Như vậy, dù giá điện bình quân không thay đổi, số tiền trên hóa đơn của từng hộ vẫn có thể tăng hoặc giảm do cơ cấu giá và mức tiêu thụ điện khác nhau.

Không chỉ các hộ gia đình, việc thay đổi khung giờ sử dụng điện cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí của một số ngành sản xuất, kinh doanh.

Theo ước tính của Bộ Công Thương, tiền điện của khách hàng sản xuất sắt thép có thể tăng bình quân dưới 9%, trong khi nhóm khách hàng trồng thanh long có thể tăng dưới 6%.

Ngược lại, các cơ sở lưu trú du lịch có thể giảm chi phí điện nếu được áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất.

Đối với các trạm sạc xe điện, chi phí điện được ước tính tăng gần 3%. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này có thể chủ động điều chỉnh thời gian sạc, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm để giảm chi phí.

Các mức tác động trên được tính toán dựa trên số liệu tiêu thụ điện năm 2025, với giả định khách hàng giữ nguyên thói quen sử dụng điện. Chi phí thực tế có thể thay đổi khi doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo khung giờ mới.

Dự thảo cũng làm rõ việc áp dụng biểu giá điện sản xuất đối với khách hàng mua điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên.

Riêng cơ cấu giá điện dành cho hoạt động sạc xe điện dự kiến được áp dụng trong thời hạn 3 năm kể từ khi cơ cấu giá mới được triển khai trên thực tế.