Sự việc diễn ra vào ngày 23/11/2026. Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở cơ quan, anh Nguyễn Bá Thành, Thư ký TAND khu vực 1 - Bắc Ninh đã phát hiện một số tiền mặt trị giá 20 triệu đồng bị đánh rơi tại khu vực sân cơ quan.

Thư ký Nguyễn Bá Thành trả lại tiền cho người đánh rơi

Ngay sau khi nhặt được số tài sản lớn trên, anh Nguyễn Bá Thành đã chủ động báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời đề xuất phối hợp triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm người đánh mất.

Nhận được thông tin, lãnh đạo TAND khu vực 1 - Bắc Ninh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn khẩn trương trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, rà soát toàn bộ diễn biến tại khu vực sân tòa để xác định danh tính người đánh rơi tài sản.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp nhịp nhàng, chỉ sau khoảng 30 phút, đơn vị đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là anh Nguyễn Văn Duy (SN 16/10/1987; trú tại Tổ Hùng Vương, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh). Ngay sau đó, TAND khu vực 1 - Bắc Ninh đã liên hệ và tiến hành các thủ tục bàn giao, trao trả đầy đủ số tiền 20 triệu đồng cho anh Duy.

Vui mừng và xúc động khi nhận lại được số tiền lớn tưởng chừng đã mất, anh Nguyễn Văn Duy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cá nhân anh Nguyễn Bá Thành cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND khu vực 1 - Bắc Ninh đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng xác minh mang lại niềm vui lớn cho gia đình anh.

Hành động của anh Nguyễn Bá Thành tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ phẩm chất trung thực, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Tòa án. Bên cạnh đó, việc nhạy bén khai thác hệ thống camera để tìm kiếm người đánh mất trong thời gian ngắn cũng cho thấy tinh thần tận tụy, thái độ phục vụ nhân dân của tập thể TAND khu vực 1 - Bắc Ninh.

Đây là một việc làm tốt, hành động không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án bản lĩnh, liêm chính, có trách nhiệm với nhân dân, mà còn tiếp tục củng cố, vun đắp niềm tin của người dân vào cơ quan tư pháp trong tình hình mới.