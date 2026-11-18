Chương trình là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa CAND, hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tiên phong, kiến tạo những giá trị văn hóa đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Đây cũng là sự kiện nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng CAND về vị trí, vai trò của Ngày Văn hóa Việt Nam; cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hóa trong và ngoài CAND, góp phần phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân nòng cốt, thúc đẩy sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng cao, khắc họa đậm nét hình tượng người chiến sĩ CAND góp phần xây dựng văn hóa CAND tương xứng sự phát triển văn hóa Việt Nam, có vị thế trong lòng nhân dân.

Thiết kế sân khấu Chương trình giao lưu nghệ thuật “Văn hóa Công an nhân dân – Non sông hòa nhịp”.

Theo thông tin từ Cục Công tác chính trị, chương trình “Văn hóa Công an nhân dân – Non sông hòa nhịp” được xây dựng theo hình thức chính luận – nghệ thuật, kết hợp giao lưu với các văn nghệ sĩ, trí thức và những tiết mục biểu diễn đặc sắc. Qua đó, khắc họa chiều sâu truyền thống, những giá trị văn hóa được hun đúc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa Việt Nam đã trở thành mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần nhân nghĩa và khát vọng hòa bình. Trong dòng chảy ấy, văn hóa CAND được hun đúc từ truyền thống cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những hy sinh, cống hiến thầm lặng vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Văn hóa CAND không chỉ được nhận diện qua các công trình, tác phẩm nghệ thuật hay hoạt động văn hóa, văn nghệ, mà sâu xa hơn còn là hệ giá trị hình thành bản lĩnh chính trị, đạo đức, nhân cách và lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Những giá trị ấy được bồi đắp trong đời sống hằng ngày, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Dự kiến, nhiều tiết mục nghệ thuật đặc biệt sẽ được các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Dự kiến, trong chương trình sẽ có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc biệt do ca sĩ Lan Anh, Khắc Tiệp, Thu Lương, nhóm Dòng Thời Gian, các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Đoàn Nghi lễ CAND, Nhà hát Kịch CAND; Nhà hát Ca múa nhạc CAND; Vũ đoàn Hà Nội Trẻ biểu diễn.

Đan xen trong chương trình là các phóng sự tư liệu và những cuộc giao lưu với các khách mời có nhiều trải nghiệm, gắn bó với hoạt động văn hóa, văn nghệ trong lực lượng CAND và các lực lượng vũ trang như PGS.TS Bùi Hoài Sơn; Thiếu tướng Trần Gia Cường, Thiếu tướng, NGƯT, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy; nhà văn Chu Thanh Hương.

Thông qua các nội dung giao lưu, chương trình không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn gợi mở những yêu cầu đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trong lực lượng. Trong đó, văn hóa nghệ thuật cần tiếp tục phát huy vai trò giáo dục, bồi đắp nhân cách, hun đúc bản lĩnh, ý chí và khát vọng cống hiến; đồng thời tạo môi trường để các tài năng sáng tạo được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.

Dự kiến, tham gia chương trình sẽ có khoảng 200 văn nghệ sĩ, trí thức, nhà văn hoá có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa CAND.