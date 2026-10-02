Biểu dương Thiếu tá Biên phòng nhặt được 85 triệu đồng, tìm người trả lại

Thiếu tá QNCN Nông Văn Thiết được biểu dương vì hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

Sáng 2.10, tại Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức biểu dương, trao thưởng gương “Người tốt, việc tốt” cho Thiếu tá QNCN Nông Văn Thiết, nhân viên Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Trước đó, ngày 29.9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nông Văn Thiết nhặt được số tiền 85 triệu đồng do người dân đánh rơi. Ngay sau đó, đồng chí báo cáo chỉ huy đơn vị, phối hợp xác minh thông tin nhằm tìm người bị mất để trao trả.

Qua xác minh, đơn vị xác định người đánh rơi số tiền là anh Trần Công Trí, trú tại thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên. Dưới sự chứng kiến của Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, toàn bộ số tiền 85 triệu đồng đã được trao trả đầy đủ cho anh Trí.

Thiếu tá QNCN Nông Văn Thiết trao trả 85 triệu đồng cho anh Trần Công Trí. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

Hành động của Thiếu tá Nông Văn Thiết thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng, bảo vệ tài sản của Nhân dân. Đây cũng là việc làm cụ thể góp phần lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác và đời sống.

Là cán bộ thuộc lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm, Thiếu tá Nông Văn Thiết luôn xác định giữ gìn phẩm chất, danh dự của người quân nhân, tận tụy phục vụ Nhân dân là trách nhiệm thường xuyên. Việc làm của đồng chí góp phần làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Việc biểu dương, trao thưởng gương “Người tốt, việc tốt” là sự ghi nhận đối với hành động trung thực, trách nhiệm của Thiếu tá Nông Văn Thiết, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, củng cố tình cảm, niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng.