Biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: 9 tháng năm 2026, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cơ bản được kiểm soát; toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy và 3,5 ha thảm thực bì (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2025), thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả tại hội nghị.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo an toàn PCCC tại các cơ sở thông qua mã quét QR; xây dựng phần mềm Chatbot AI trong công tác PCCC và CNCH tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh.

Tổ chức 289 buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH thu hút trên 70.000 lượt học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và nhân dân tham gia; tổ chức 648 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở. Lực lượng Công an cấp xã tổ chức 1.825 buổi tuyên truyền với 282.897 lượt người tham gia.

Các đơn vị, địa phương đã chủ động rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 20 Đội PCCC chuyên ngành với 240 đội viên; 8.058 Đội PCCC và CNCH cơ sở với 125.159 đội viên; 1.754 đội dân phòng với 46.914 đội viên. Xây dựng 3.153 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 1.606 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Nhiều mô hình, phong trào phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác PCCC như: Phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, phá dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ 2; mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”, “Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp an toàn PCCC”...

Về kết quả cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về PCCC và CNCH” diễn ra (từ ngày 25/9 đến ngày 10/10/2026) đã thu hút 64.327 lượt người tham gia (gồm 55.485 lượt học sinh, sinh viên; 4.326 lượt chủ hộ kinh doanh và 4.516 lượt người đứng đầu, người phụ trách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp). Đáng chú ý, trong 62.312 bài thi đã nộp, điểm trung bình đạt 84,88 điểm; có 13.807 bài đạt điểm tuyệt đối, 31.256 bài đạt từ 90 điểm trở lên và 41.506 bài đạt từ 80 điểm trở lên.

Những con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về PCCC và CNCH.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; xác định rõ trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Mỗi kế hoạch ban hành phải rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả cần đạt được. Những nguy cơ lớn, tồn tại kéo dài phải có phương án giải quyết, có kiểm tra tiến độ và đánh giá kết quả khắc phục.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải nắm chắc địa bàn, xác định được khu vực, loại hình cơ sở có nguy cơ cao; chủ động chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền.

Công an tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, nâng cao chất lượng các mô hình hiện có; lựa chọn những mô hình phù hợp để nhân rộng. Mỗi mô hình phải có người phụ trách, có quy chế hoạt động phù hợp, có phương tiện sử dụng được và có thực hành định kỳ.

Các phường, xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng tại cơ sở. Tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục, đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn đến đúng đối tượng. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, có tình huống minh họa, có hướng dẫn thực hành; phù hợp với từng nhóm dân cư, ngành nghề và loại hình cơ sở.

Người lao động tại nhà xưởng cần hiểu nguy cơ gắn với dây chuyền sản xuất của mình. Chủ nhà trọ, cơ sở lưu trú cần nắm chắc yêu cầu về lối thoát nạn, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt. Học sinh, sinh viên cần được hướng dẫn cách báo tin, di chuyển, tìm kiếm sự trợ giúp. Người sử dụng thiết bị tích trữ điện, phương tiện điện cần được hướng dẫn sử dụng, sạc và bảo quản an toàn theo quy định, khuyến cáo kỹ thuật.

Công an tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, cập nhật dữ liệu theo thẩm quyền, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống; thường xuyên và khai thác được trong thực tế; thực hiện kết nối, chia sẻ theo quy định. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, thực hiện các sáng kiến về PCCC và CNCH trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu thực tế. Nâng cao chất lượng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm của các điển hình; tạo điều kiện để những cách làm tốt được học tập, áp dụng phù hợp. Đối với các tập thể, cá nhân được khen thưởng, trao chứng nhận, đạt giải thưởng hôm nay cần tiếp tục giữ vững được thành tích, tích cực truyền đạt kiến thức, hướng dẫn kỹ năng và vận động mọi người chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy chứng nhận đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Tại hội nghị, 55 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH và phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH đã được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh trao giải A cho các thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh trao Giấy chứng nhận công nhận điển hình tiên tiến đối với 78 tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2026; 60 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về PCCC và CNCH” được biểu dương, khen thưởng.