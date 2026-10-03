Biểu dương, khen thưởng Chuyên án 0926V, thu giữ 20 bánh heroin

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, từ cuối tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh xác lập Chuyên án 0926V để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Các đại biểu dự lễ biểu dương.

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 13/9/2026, tại khu vực đường tuần tra biên giới thuộc bản Pô Tô, xã Phong Thổ, lực lượng Ban chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và công an các xã liên quan bắt quả tang Giàng A Vả (SN 1982) và Giàng A Chía (SN 1985), cùng trú tại bản Pho, xã Pa Tần, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, tổng khối lượng 7.012 gam, 2 xe mô tô và 3 điện thoại di động.

Thiếu tướng Bùi Quyết Toán - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong Chuyên án 0926V.

Thành công của Chuyên án 0926V thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Lai Châu không ma túy vào năm 2030.

Tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quyết Toán - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho 9 tập thể thuộc các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lai Châu và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0926V.