Biểu dương chiến công bắt 94 đối tượng trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 7/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm do các đối tượng người nước ngoài móc nối với đối tượng trong nước điều hành.

Nội dung thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện, đấu tranh triệt phá thành công băng nhóm tội phạm hoạt động sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, do các đối tượng người nước ngoài móc nối với đối tượng trong nước điều hành, bắt, khởi tố 94 đối tượng, thu giữ 108 máy vi tính, 500 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an khám xét, bắt giữ các đối tượng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, kiên quyết không để hình thành các tổ chức tội phạm công nghệ cao trên lãnh thổ Việt Nam.

Bị can Zhao Xuefeng (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng CAND.

Các đối tượng trong đường dây tội phạm tại thời điểm bị bắt giữ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn các đơn vị phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.