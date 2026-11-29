TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và TS. Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao biểu dương cho các đơn vị, cá nhân ở hạng mục “Môi trường giáo dục của năm và Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo”. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những sáng kiến, giải pháp công nghệ có giá trị thực tiễn; tạo tác động tích cực đối với tiến trình thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển đột phá của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số, giáo dục không thể đứng ngoài tiến trình đổi mới. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy và học tập, còn là động lực quan trọng để đổi mới mô hình giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội và PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho đại diện các đơn vị ở hạng mục “Sáng tạo Giáo dục của năm và Ảnh hưởng Giáo dục của năm”. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

SEI Awards năm 2026 là sáng kiến của Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan bảo trợ chương trình từ năm 2023. Đây là mô hình phối hợp thiết thực giữa cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học công nghệ, huy động sự tham gia của cộng đồng giáo dục và doanh nghiệp trong thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục. Đặc biệt, sự kiện càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Từ ý nghĩa của chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh ba định hướng lớn: Lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới một cách có trách nhiệm và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp.

PGS.TS Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội và PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho đại diện các đơn vị ở hạng mục “Sáng tạo Giáo dục của năm và Ảnh hưởng Giáo dục của năm”. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

“Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp trong kết nối chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu, tư vấn chính sách và lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo có hiệu quả”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh khẳng định.

Theo Ban tổ chức, chương trình đã thu hút 352 đơn vị là các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp đăng ký tham gia. Sau quá trình đánh giá nghiêm túc, khách quan qua các vòng sơ khảo và chung khảo, 72 đơn vị với 114 hồ sơ đã được lựa chọn biểu dương ở các hạng mục tiêu biểu gồm: Môi trường giáo dục của năm và Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo; Sáng tạo Giáo dục của năm và Ảnh hưởng Giáo dục của năm.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục có sáng kiến tiêu biểu, đồng thời ghi nhận sự tham gia của các đơn vị đồng hành, Hội đồng giám khảo và các tổ chức hỗ trợ chuyên môn đã góp phần bảo đảm chất lượng thẩm định, lựa chọn sáng kiến.

TS. Nguyễn Thị Bích Lan - Viện trưởng Viện sáng tạo và Chuyển đổi số, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình SEI - Awards 2026 và PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh – Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia tri ân các đơn vị có nhiều đóng góp cho chương trình. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chương trình biểu dương còn mang nhiều ý nghĩa thiết thực, qua đó tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trong việc phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ số phục vụ giáo dục; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành giáo dục Việt Nam; đồng thời đóng góp tích cực vào Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.