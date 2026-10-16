Biểu dương 60 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Chiều 16-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng giai đoạn 2024 - 2026; phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà, Lê Huyền tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương, tặng bằng khen và trao cúp tôn vinh cho 30 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hà, Trần Thu Mai trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thu Mai cho biết, thời gian qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh nhận được sự quan tâm, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân. Giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ các cấp đã vận động hơn 150,7 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Từ nguồn quỹ này, địa phương đã phân bổ hơn 113.800 suất quà, trị giá 56,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 3.637 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ con giống, cây trồng, vốn sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng; đồng thời xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 1,59%.

Tuy nhiên, hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn hơn 5.000 hộ nghèo, hơn 13.000 hộ cận nghèo và nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ cải thiện nhà ở, phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng chí Trần Thu Mai kêu gọi các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang; cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào ở nước ngoài; các tổ chức tôn giáo, thiện nguyện, cá nhân và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh chăm lo tốt hơn đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Thu Mai đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng cấp tổ chức phát động, gắn các hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2026. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên vận động, huy động thêm các nguồn lực, kết hợp với nguồn hỗ trợ của tỉnh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây mới, sửa chữa 100% nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình giúp nhau giảm nghèo; hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, công cụ sản xuất và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh gần 5 tỷ đồng.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Mọi sự ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hòa của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân xin gửi về:

- Tiếp nhận qua tài khoản số 1226269999 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - Quỹ Vì người nghèo, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

- Chi nhánh Khánh Hòa hoặc trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, số 6 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang.

- Đầu mối thông tin tiếp nhận: Bà Nguyễn Thị Thúy Anh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, công tác xã hội (số điện thoại 0983149904).