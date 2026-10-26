Biểu dương 48 mô hình tự quản tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có trên 6.650 mô hình tự quản trên các lĩnh vực. Trong đó, có khoảng 1.130 mô hình phát triển kinh tế; 1.800 mô hình bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; 1.400 mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; trên 800 mô hình bảo đảm an ninh trật tự; 830 mô hình chuyển đổi số và 400 mô hình an sinh xã hội, giảm nghèo.

Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Tiêu biểu như mô hình trồng dưa hấu tại thôn Bản Luốc, xã Hoàng Su Phì, doanh thu khoảng 1,92 tỷ đồng/vụ; mô hình nuôi trồng thủy sản tại tổ dân phố 14, phường An Tường, lợi nhuận khoảng 1,25 tỷ đồng/năm; mô hình bảo vệ môi trường tại thôn Càng Nộc, xã Yên Nguyên với 100% hộ dân ký cam kết tham gia.

Các mô hình tự quản đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen cho các mô hình tự quản tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện các tổ, nhóm tự quản đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện các mô hình; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và nhân rộng các mô hình tự quản tiêu biểu tại cộng đồng dân cư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các mô hình tự quản trong thời gian qua; đánh giá cao những sáng kiến, cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn tại các địa phương. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; khuyến khích người dân chủ động tham gia bàn bạc, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, củng cố và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản. Chú trọng phát triển các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phát huy dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa phương; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị đã công bố và trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 48 mô hình tự quản tiêu biểu trên các lĩnh vực năm 2026.