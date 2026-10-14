Biểu dương 40 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Dự án 8

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.L

Trong 5 năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành Dự án 8 được các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai tương đối đồng bộ. Các cấp hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và các lực lượng tại cộng đồng để đưa nội dung bình đẳng giới đến gần hơn với người dân. Không chỉ dừng lại ở các hội nghị, lớp tập huấn, dự án đã từng bước đưa bình đẳng giới vào đời sống cộng đồng thông qua những mô hình, con người và những thay đổi cụ thể.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của Dự án 8 trong giai đoạn vừa qua là sự thay đổi về nhận thức của cộng đồng đối với bình đẳng giới. Toàn tỉnh đã thành lập 242 tổ truyền thông cộng đồng; củng cố, thành lập mới 72 “Địa chỉ tin cậy”; duy trì hiệu quả 44 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Điều đáng ghi nhận là trong các hoạt động truyền thông, nam giới ngày càng tham gia tích cực hơn. Công tác tập huấn, bồi dưỡng được triển khai cho nhiều nhóm đối tượng có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị và cộng đồng, như: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, cán bộ hội, cán bộ thôn, bản, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng... Qua đó, tạo thêm những “hạt nhân” có khả năng tuyên truyền, vận động và thúc đẩy bình đẳng giới tại cơ sở.

Toàn tỉnh đã tổ chức 86 cuộc đối thoại chính sách, qua đó phụ nữ không chỉ là người nghe chính sách mà từng bước trở thành người tham gia trao đổi, phản ánh nhu cầu và đề xuất giải pháp. Dự án 8 cũng đã quan tâm đến quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua việc hỗ trợ các mô hình sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường.

20 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Dự án 8 được tuyên dương tại hội nghị - Ảnh: T.L

Tại hội nghị, 20 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Dự án 8 đã vinh dự nhận bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Đây là dịp để tôn vinh những người đã âm thầm, bền bỉ đóng góp cho sự thay đổi tích cực ở cộng đồng, ghi nhận những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em.

Từ các mô hình và những người được biểu dương hôm nay, tinh thần “Mỗi người một việc tốt, mỗi mô hình một cách làm hay, mỗi cộng đồng một bước tiến về bình đẳng giới” sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên quê hương Quảng Trị.