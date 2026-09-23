Biểu dương 303 chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh cùng 303 đại biểu đại diện cho đội ngũ chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có 2.141 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận hoạt động hợp pháp (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành) với tổng số 444.308 tín đồ, sinh hoạt tại 148 xã, phường.

Toàn tỉnh có 83 người có uy tín và 43 chức sắc, tín đồ được Nhân dân tín nhiệm bầu tham gia HĐND các cấp, cùng hàng nghìn cá nhân tiêu biểu tích cực đóng góp trong hệ thống MTTQ các cấp.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao quà, vinh danh các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín tiêu biểu năm 2026.

Giai đoạn 2025-2026, vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc và người có uy tín ngày càng thể hiện rõ nét. Không chỉ gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, họ còn là những tuyên truyền viên nòng cốt, tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, từ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Thông qua “nhịp cầu” tin cậy này, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào được phản ánh kịp thời tới cấp ủy, chính quyền; nhiều vụ việc phát sinh phức tạp từ cơ sở được phối hợp giải quyết, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao quà, vinh danh các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu năm 2026.

Các đồng chí: Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến trao quà, vinh danh các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu năm 2026.

Những tham luận tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn cơ sở được trình bày tại hội nghị đã làm sâu sắc hơn vai trò, uy tín, sức lan tỏa của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và người uy tín, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng quê hương.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn mới, Phú Thọ đứng trước vị thế, quy mô và tầm vóc mới với không gian phát triển rộng mở. Trong đó, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là nền tảng vững chắc và nguồn lực nội sinh quan trọng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín tiếp tục gương mẫu đi đầu, tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các chính sách, pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo và bản sắc dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền để đồng bào nhận diện, không nghe, không tin theo các thông tin sai trái; không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm chia rẽ khối đại đoàn kết.

Đồng thời, làm tốt vai trò cầu nối 2 chiều, sâu sát cơ sở, phản ánh trung thực nguyện vọng của Nhân dân để cùng chính quyền giải quyết thấu đáo các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; thường xuyên lắng nghe, tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín phát huy tiềm năng, đóng góp cho cộng đồng.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân và không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao quà, vinh danh 303 chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực thầm lặng nơi cơ sở, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết - động lực then chốt đưa Phú Thọ phát triển phồn vinh, hạnh phúc.