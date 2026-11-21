Đến dự lễ khai mạc lễ hội văn hóa có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Với chủ đề “Giữ Nếp – Viết tiếp sắc Việt từ Nếp xưa”, Lễ hội Văn hóa “Dấu Sắc Việt” 2026 là nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần Đại Đoàn kết toàn dân tộc - nơi vẻ đẹp của 54 dân tộc anh em cùng được tôn vinh trong một Việt Nam hòa bình, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên TP HCM phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: T.Luân

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên TP HCM nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đặc biệt, kể từ lễ hội này ban tổ chức sẽ triển khai thường niên gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày văn hóa Việt Nam được tổ chức vào tháng 11 hàng năm.

Biểu diễn sắc phục 54 dân tộc anh em tại Lễ hội văn hóa 'Dấu sắc Việt' 2026. Ảnh: T.Luân

Tại không gian lễ hội, những sắc màu văn hóa, di sản nghệ thuật và giá trị truyền thống không chỉ được tái hiện mà còn được tiếp nối bằng sức sáng tạo của các thế hệ hôm nay, để bản sắc Việt luôn sống động trong dòng chảy đương đại.

Các bạn trẻ trong trang phục dân tộc truyền thống biểu diễn trong không gian lễ hội. Ảnh: T.Luân

Đáng chú ý, 54 diễn viên trẻ trong sắc phục 54 dân tộc anh em đã khiến Lễ hội văn hóa 'Dấu sắc Việt' 2026 trở thành hoạt động văn hóa - nghệ thuật hết sức ý nghĩa trong lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Tiết mục biểu diễn trang phục 54 dân tộc đã thu hút hàng trăm bạn trẻ háo hức theo dõi và tham gia vào hoạt động lễ hội sáng 21/11. Ảnh: T.Luân

Với ý nghĩa đó, lễ hội hướng đến trở thành một không gian vinh danh uy tín mỗi dịp 24/11 – nơi tinh hoa của văn hóa và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam được trân trọng, tiếp nối và tỏa sáng qua từng năm.

"Tâm điểm của lễ hội năm nay là chương trình vinh danh “Đôi tay Việt”, là hình ảnh biểu tượng cho sự khéo léo, tài hoa và sáng tạo của con người Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật", ông Phúc nhấn mạnh.

Ban Tổ chức vinh danh nghệ nhân ẩm thực quốc gia Hồ Đắc Thiếu Anh tại chương trình lễ hội. Ảnh: T.Luân

Đó là đôi tay miệt mài của những nghệ nhân thủ công đang ngày ngày gìn giữ tinh hoa cho pháp lam, sơn mài, chạm khắc mộc; là nét cọ tài hoa của họa sĩ và nghệ nhân vẽ tay trên tà áo dài; là những ngón tay lướt trên phím đàn, chạm đến cảm xúc của nghệ sĩ biểu diễn…

Ban Tổ chức vinh danh Nhà thiết kế và vẽ lụa Trung Đinh tại chương trình lễ hội. Ảnh: T.Luân

"Qua vinh danh các nghệ nhân, họa sĩ, nghệ sĩ, Ban Tổ chức muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: Trong một thế giới không ngừng chuyển động với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ có thể mở ra những giới hạn mới, nhưng sự tài hoa, tư duy sáng tạo, cảm xúc và dấu ấn riêng của con người vẫn là những giá trị không thể thay thế", đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Một tiết mục văn hóa - nghệ thuật đặc sắc tại chương trình lễ hội. Ảnh: T.Luân

Tại chương trình lễ hội, Ban Tổ chức đã giới thiệu 7 không gian trải nghiệm đa chiều, gồm nếp nghề (Workshop chế tác thủ công trực tiếp cùng nghệ nhân); Nếp Nghệ (Triển lãm nghệ thuật đương đại và bộ sưu tập “Di sản 3 miền”); Nếp Nhà (Trình diễn di sản âm nhạc dân tộc, hòa tấu dương cầm và bộ sưu tập áo dài); Nếp Chợ (Chợ phiên nghệ thuật (Art Fair) quy tụ hơn 40 gian hàng sáng tạo); Nếp Chữ, Nếp Người và Nếp Sống (Không gian sách, chiếu phim cộng đồng, ẩm thực và giao lưu văn hóa).

Tại chương trình lễ hội, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng đã tặng hoa và trao hiện vật vinh danh cho các nghệ nhân ẩm thực quốc gia Hồ Đắc Thiếu Anh; Nhà thiết kế và vẽ lụa Trung Đinh. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng vinh danh một số nghệ nhân trong các lĩnh vực khác nhau, để ghi nhận, tri ân các đóng góp của họ trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật của thành phố.