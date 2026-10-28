Biểu diễn nghệ thuật phục vụ quân và dân các xã biên giới

Đông đảo đại biểu và nhân dân theo dõi chương trình văn nghệ.

Chương trình mang đến nhiều tiết mục ca, múa, nhạc, ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng gắn bó mật thiết với đồng bào, kiên cường làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Những lời ca, điệu múa rộn ràng đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thắt chặt tình cảm quân dân sâu đậm nơi tuyến đầu biên giới.

Một tiết mục ca múa đặc sắc tại chương trình.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, chương trình tiếp tục được tổ chức lưu động tại các xã biên giới gồm Lũng Cú, Đồng Văn và Nghĩa Thuận.

Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc giao lưu, thưởng thức văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.