Biểu diễn nghệ thuật 'Đối thoại Á – Âu' tại Rạp Hội An

Chương trình diễn ra lúc 19 giờ hằng ngày, với sự tham gia của 20 diễn viên chuyên nghiệp thuộc Nhà hát Nhạc, Vũ Kịch Việt Nam. Thông qua các loại hình nghệ thuật như múa đương đại, opera và ballet, chương trình giới thiệu những sắc thái biểu diễn đa dạng, kết hợp tinh hoa nghệ thuật thế giới với chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là tác phẩm múa đương đại “Mùa đom đóm”, tái hiện không gian thơ mộng, nơi ánh sáng đom đóm hòa quyện cùng những rung cảm của con người và thiên nhiên. Bằng ngôn ngữ hình thể giàu sức biểu đạt, tác phẩm mang đến những cảm nhận về vẻ đẹp dung dị, sâu lắng của cuộc sống.

Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức những giai điệu opera nổi tiếng của các nhà soạn nhạc thế giới và tiết mục ballet “Đông Hồ” lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam. Sự kết hợp giữa nghệ thuật hàn lâm phương Tây với chất liệu văn hóa bản địa tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật độc đáo, góp phần đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng đương đại.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An, hoạt động nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, thưởng thức nghệ thuật cho cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ và lan tỏa các giá trị sáng tạo. Chương trình còn góp phần phát huy công năng Rạp Hội An, từng bước định hướng nơi đây trở thành không gian biểu diễn, giao lưu văn hóa và sáng tạo nghệ thuật thường xuyên, kết nối nghệ sĩ với công chúng.