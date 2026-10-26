Biểu diễn báo cáo chương trình nghệ thuật thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026

Các đại biểu tham dự buổi biểu diễn báo cáo

Dự buổi biểu diễn báo cáo có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở VHTT&DL tỉnh.

Lãnh đạo Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị chương trình tham gia “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026”

Các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh trình diễn tiết mục hòa tấu tại buổi biểu diễn báo cáo

Chương trình do các nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh biểu diễn, gồm 7 tác phẩm, chia làm hai phần độc tấu và hòa tấu.

Trong đó, phần thi hòa tấu có 3 tác phẩm: “Sắc đào trên đỉnh Mẫu Sơn”, “Buổi sáng bình yên”, “Chuyện người xưa”; phần thi độc tấu có 4 tác phẩm: độc tấu kèn Pí lè “Chim gọi mùa”, độc tấu sáo H’mông “Xuống chợ”, độc tấu đàn bầu “Nước trên nương” và “Ru trăng”.

Tiết mục độc tấu kèn Pí lè tại buổi biểu diễn

Các tác phẩm được xây dựng công phu trên cơ sở khai thác chất liệu nghệ thuật dân gian, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Lạng Sơn. Thông qua 7 tác phẩm, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh giới thiệu những sắc màu âm nhạc, nhạc cụ truyền thống tiêu biểu, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, tình yêu cuộc sống và khát vọng bình an no ấm của con người xứ Lạng; đồng thời tạo cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện tài năng, bản lĩnh biểu diễn, qua đó lan tỏa khát vọng gìn giữ và phát huy giá trị âm nhạc dân tộc.

Tiết mục độc tấu đàn bầu tại buổi biểu diễn

Phát biểu tại buổi biểu diễn báo cáo, lãnh đạo Sở VHTT&DL ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và chất lượng các tiết mục của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh để tham gia cuộc thi. Đồng chí đề nghị đoàn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý chuyên môn của đại biểu, tiếp tục tập luyện, chỉnh sửa, hoàn thiện các tiết mục, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, góp phần đạt kết quả tốt tại cuộc thi.

Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại buổi biểu diễn báo cáo

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2026 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) chủ trì tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị âm nhạc dân gian, truyền thống và đề cao giá trị độc đáo của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Dự kiến, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh dự thi vào ngày 9/11 tại tỉnh Thái Nguyên.