Sáng 21-10, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa (phường Nha Trang), Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức biểu diễn báo cáo các tiết mục văn nghệ tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Tiết mục hát múa “Tiếng hát trầm hương, gương sáng tuổi già”.

Sau 2 tháng tập luyện, dàn dựng công phu, đội văn nghệ đã hoàn thành các tiết mục dự thi gồm: Phần thi chào hỏi; hát múa “Tiếng hát trầm hương, gương sáng tuổi già”; đơn ca nữ “Trong tôi có Đảng soi đường”; song ca nam nữ “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” và tốp ca nam “Cùng chung tiếng hát”. Theo quy định của liên hoan, nội dung biểu diễn của đội không quá 25 phút.

Tiết mục "Cùng chung tiếng hát" theo điệu lý kéo chài do tốp ca nam cùng nhóm múa phụ họa biểu diễn.

Các tiết mục được dàn dựng sáng tạo, kết hợp nhiều làn điệu dân ca truyền thống như: Điệu chèo tứ quý, dân ca bài chòi, dân ca ví dặm, lý kéo chài, hò giã gạo… góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân gian; đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm đam mê văn nghệ của người cao tuổi.

Buổi biểu diễn báo cáo là dịp để đội văn nghệ rà soát, hoàn thiện nội dung và chất lượng các tiết mục trước khi tham gia liên hoan, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Theo kế hoạch, Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-10 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.