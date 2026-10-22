Biểu cảm hài hước của 2 bà cụ lần đầu được cháu đưa đi chụp photobooth

Clip cháu trai đưa 2 bà đi chụp photobooth khiến dân mạng tan chảy. (Nguồn: @duonghandsome_1)

Đoạn clip ghi lại cảnh một chàng trai Đồng Nai đưa hai người bà của mình đi chụp ảnh photobooth thu hút hàng triệu lượt xem và khiến cư dân mạng thích thú bởi những biểu cảm hài hước. Thay cho những khung hình nghiêm túc thường thấy trong ảnh gia đình, hai người bà xuất hiện trước ống kính với những biểu cảm khó đỡ, lúc ngơ ngác, lúc cười tươi, khi lại loay hoay với các món phụ kiện được chuẩn bị sẵn trong buồng chụp.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người cháu trai hào hứng hướng dẫn hai bà tạo dáng. Còn hai nhân vật lớn tuổi dường như vẫn chưa quen với cách chụp ảnh mới mẻ này. Trước chiếc máy ảnh tự động, các bà vừa tò mò vừa có phần lúng túng, khiến mỗi khoảnh khắc được ghi lại đều “dìm hàng”. Sự đối lập giữa vẻ hào hứng của người cháu và nét bối rối của hai bà làm người xem không khỏi bật cười.

Photobooth vốn là hình thức chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích, thường xuất hiện trong những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè hoặc dịp kỷ niệm đặc biệt. Người chụp có thể tự chọn phụ kiện, thay đổi biểu cảm và nhận ngay những tấm ảnh in nhỏ xinh. Khi hai người bà cùng bước vào không gian vốn quen thuộc với giới trẻ, trải nghiệm bỗng trở nên đặc biệt khó quên.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và 18.000 bình luận. Người xem thích thú trước sự đáng yêu của hai bà cụ, đồng thời khen người cháu biết tạo ra những trải nghiệm mới mẻ cho gia đình.

“Trời ơi nhìn hai bà đáng yêu quá, chắc bình thường các bà chỉ quen chụp ảnh ở nhà hoặc những dịp lễ Tết, giờ được cháu đưa đi photobooth nên cái gì cũng mới mẻ”; “Không phải ai lớn tuổi cũng có cơ hội trải nghiệm những thứ mà giới trẻ đang thích. Cháu trai này tâm lý quá, không chỉ đưa bà đi chơi mà còn lưu giữ kỷ niệm cùng nhau”; “Nhiều người cứ nghĩ ông bà lớn tuổi thì chỉ thích ở nhà. Thực ra các bà cũng thích đi chơi, thích được chụp ảnh đẹp và thử những điều mới lạ chứ”...

Dân mạng khen ngợi ý tưởng quá hay, thi nhau muốn đưa bà mình đi thử. (Ảnh chụp màn hình)

Nhật Anh viết: “Xem mà cứ cười mãi, hai bà đúng kiểu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cháu bảo tạo dáng là cũng hợp tác hết mình. Đáng yêu nhất là những biểu cảm rất tự nhiên, bà móm mém cười mà trông như khóc vậy. Chỉ cần có con cháu đồng hành, một buổi chụp ảnh đơn giản cũng đủ làm mọi người vui cả ngày”.

Tuấn Trần bình luận: “Hoan nghênh những người cháu như thế này! Nhiều khi chúng ta dành rất nhiều thời gian cho bạn bè, đồng nghiệp, đi chơi đủ nơi nhưng lại ít khi nghĩ xem ông bà đã được trải nghiệm những gì. Không cần quà cáp đắt tiền hay những chuyến du lịch xa xỉ, chỉ cần một người cháu nghĩ ra hoạt động mới, đưa bà đi cùng và vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian bên nhau là đủ”.

Xem clip, nhiều người viết rằng con cháu nên thường xuyên đưa ông bà mình đi chơi, lưu trữ lại khoảnh khắc các thành viên nhiều thế hệ cùng vui vẻ bên nhau. “Có một điều tôi nhận ra là ông bà thường ít khi chủ động đề nghị con cháu đưa mình đi đâu. Phần vì ngại làm phiền, phần vì nghĩ các con còn công việc, các cháu còn bạn bè và những mối quan tâm riêng. Bởi vậy, người trẻ đôi khi phải là người lên kế hoạch trước. Tôi tin rằng ông bà nào cũng hào hứng đi cùng các cháu thôi”, Trường Xuân bình luận.

Phương Hoàng chia sẻ: “Cuối tuần trước tôi cũng vừa đưa bà ngoại đi ăn buffet lần đầu. Điều vui nhất là lúc về bà còn dặn lần sau có dịp lại đưa bà đi nữa. Cảm thấy thật may mắn khi bà vẫn còn khỏe, vẫn có thể cùng vui với con cháu. Khoảng thời gian này thật đáng trân quý, sau đi rồi chẳng có lại được”.