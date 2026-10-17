Biểu cảm của Hoa hậu Mai Phương khi gặp lại 'người quen' ở sự kiện

Mới đây, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện giải trí sau những ồn ào liên quan đến công ty quản lý cũ cách đây chưa lâu. Không chỉ thu hút ánh nhìn bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, nàng hậu còn trở thành tâm điểm bàn luận khi bất ngờ hội ngộ một người quen trong làng giải trí.

Theo đó, tại sự kiện, Mai Phương đã có dịp gặp lại Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Đáng chú ý, biểu cảm của Miss World Vietnam 2022 khi nhìn thấy người quen nhanh chóng lọt vào ống kính của những người có mặt.

Hoa hậu Mai Phương đã có dịp gặp lại "người quen" - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Ảnh chụp màn hình TikTok.

Trong các đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Mai Phương chủ động tiến đến chào hỏi Thiên Ân. Nàng hậu gây chú ý với biểu cảm thân thiện, thoải mái trò chuyện cùng đàn em. Đáp lại, Thiên Ân cũng nở nụ cười rạng rỡ khi gặp Mai Phương. Cả hai có màn tương tác tự nhiên, tạo nên khoảnh khắc hội ngộ được nhiều khán giả quan tâm.

Bên cạnh màn gặp gỡ bất ngờ, nhan sắc của Mai Phương cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Tại sự kiện, nàng hậu lựa chọn bộ trang phục màu vàng nhạt với thiết kế ren xuyên thấu tinh tế, kết hợp chi tiết corset ôm sát giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Đặc biệt, Mai Phương gây ấn tượng với kiểu tóc búi cao có những lọn xoăn buông nhẹ, kết hợp lối trang điểm sắc sảo và đôi hoa tai nhỏ nhắn. Chiếc túi xách màu tím nổi bật cũng trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể diện mạo của nàng hậu thêm phần trẻ trung, cuốn hút.

Bên cạnh màn gặp gỡ bất ngờ, nhan sắc của Mai Phương cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài ngày càng mặn mà của Mai Phương. Không ít người nhận xét nàng hậu vẫn giữ được thần thái tự tin, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đồng thời, khoảnh khắc Mai Phương chủ động chào hỏi Thiên Ân cũng nhận về những phản hồi tích cực.

Được biết, đây là một trong những lần hiếm hoi Mai Phương tham dự sự kiện giải trí sau những lùm xùm với công ty quản lý cũ. Chính vì vậy, sự xuất hiện lần này của nàng hậu càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2022, Mai Phương luôn là gương mặt nhận được sự chú ý của công chúng. Dù trải qua không ít thay đổi trong hành trình hoạt động nghệ thuật, nàng hậu vẫn cho thấy sự chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện, đồng thời nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ.