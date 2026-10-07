Biểu cảm của đàn em khi Messi nói lời chia tay tuyển Argentina

Con trai Messi bật khóc ngày cha từ giã tuyển quốc gia Có mặt trong ngày Messi đá trận cuối cùng với tư cách cầu thủ tuyển Argentina, cậu con trai Mateo xúc động, không cầm được nước mắt.

Sáng 7/10, hàng vạn khán giả đổ về trận giao hữu giữa Argentina và Benin trên sân Estadio Monumental để chứng kiến màn ra sân cuối cùng của Messi trong màu áo tuyển quốc gia. Sau 21 năm gắn bó, chân sút huyền thoại số 10 chính thức nói lời từ giã "La Albiceleste". Trong trận đấu này, Messi ghi một bàn thắng, 2 kiến tạo, góp phần vào chiến thắng 3-0 của nhà vô địch thế giới 2022, theo Marca.

Cũng tại sân Estadio Monumental, Messi có bài phát biểu, nói lời chia tay và tri ân đến đồng đội, khán giả. "La Pulga" thừa nhận điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh là người cha, người đã qua đời hồi tháng 8. Sự ra đi của cha cũng là một trong những lý do khiến Messi quyết định chia tay đội tuyển quốc gia vào thời điểm này.

Trong lúc Messi chia sẻ, máy quay nhiều lần lia tới các khán giả, đồng đội và vợ con anh. Trong số nhiều gương mặt không cầm được nước mắt, hình ảnh Enzo Fernandez bật khóc, liên tục phải lau nước mắt khiến nhiều người theo dõi xúc động. Enzo là một trong những người đồng đội, đàn em thân thiết của Messi ở tuyển Argentina.

Năm 2016, khi số 10 tuyên bố giã từ đội tuyển sau thất bại ở chung kết Copa America, Enzo, khi đó là cậu bé 15 tuổi, đang chơi bóng ở học viện River Plate, đã viết một bức thư dài mong thần tượng thay đổi ý định. Bức thư sau đó lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ. Vài tuần sau, Messi đã thực sự thay đổi quyết định và ở lại đội tuyển. Đến năm 2022, Enzo lần đầu dự World Cup, anh đã cùng đàn anh nâng cao chức vô địch thế giới.

Vợ con cũng có mặt trong ngày Messi lần cuối khoác áo số 10 ở đội tuyển. Trong nhiều video ghi lại, Thiago, con trai anh, cố gắng kìm nước mắt nhưng cuối cùng vẫn vỡ òa khi ôm lấy bố.

Messi bật khóc trong lúc quốc ca vang lên, đứng cạnh ba con trai của mình.

"Tất cả chúng ta đang giống cô bé ấy", TyC Sports chú thích khoảnh khắc rơi nước mắt của fan nhí Messi trên sân Estadio Monumental. Không ít người hâm mộ đã đem theo những bức ảnh, vật kỷ niệm liên quan thần tượng hay mặc chiếc áo đấu số 10 của Messi trong ngày 7/10, như lời chia tay với anh.

Ngôi sao số 10 của Argentina chia tay đội tuyển với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của quốc gia.

Chính Messi cũng nhiều lần rưng rưng, rồi bật khóc khi ra xe sau trận đấu. "Tôi không còn gì ngoài lòng biết ơn. Được khoác chiếc áo này trong hơn 20 năm là một vinh dự lớn lao. Tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu và luôn cống hiến tất cả.Tôi hứa với các bạn rằng tôi muốn được đến đây trong suốt phần đời còn lại, bởi được chơi cho đội tuyển quốc gia Argentina là điều tuyệt vời nhất có thể xảy đến với một người. Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để chia tay", anh nói trong bài phát biểu chia tay.

Khép lại hơn 20 năm khoác áo Argentina, Messi rời đội tuyển với những danh hiệu lớn nhất và một di sản đủ để thế hệ sau tiếp tục câu chuyện anh đã viết.

Mai An