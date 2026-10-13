Biết vợ đang mang thai được bác sĩ nam thăm khám, người chồng có phản ứng gây tranh cãi

Theo The Star dẫn thông tin từ China News Weekly, một người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc đã phản ứng dữ dội sau khi biết vợ mang thai được bác sĩ nam thăm khám.

Theo video lan truyền trên mạng xã hội vào cuối tháng 3, người đàn ông đã gây náo loạn tại một bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa ở thành phố Trường Xuân. Anh thậm chí có hành động mất bình tĩnh, khiến nhân viên y tế phải tìm cách trấn an.

Người đàn ông cho rằng việc một bác sĩ nam khám cho vợ là điều không thể chấp nhận và tuyên bố muốn ly hôn.

Người chồng áo đen gây náo loạn bệnh viện khi biết người khám cho người vợ đang mang thai là một bác sĩ nam. Ảnh: Jimu News

Trước phản ứng này, đại diện bệnh viện cho biết trong suốt quá trình thăm khám, một nhân viên y tế nữ cũng có mặt.

Theo phía bệnh viện, bệnh nhân có thể lựa chọn giới tính bác sĩ khi đặt lịch khám. Tuy nhiên, trong thực tế, người bệnh vẫn có thể gặp bác sĩ nam khi sử dụng một số dịch vụ y tế, chẳng hạn như gây mê hoặc phẫu thuật.

Vụ việc gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người chỉ trích phản ứng của người chồng là thái quá, trong khi những người khác cho rằng cảm giác không thoải mái của anh cần được tôn trọng.