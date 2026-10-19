Biệt thự, liền kề Hà Nội bán được 30% nguồn cung sơ cấp trong quý III

Nguồn cung biệt thự, liền kề tại Hà Nội tăng mạnh trong quý III, nhưng lượng giao dịch không theo kịp tốc độ mở bán. Giá chào bán ở mức cao cùng chi phí vay vốn tăng khiến người mua thận trọng hơn, kéo dài thời gian cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền.

Nguồn cung biệt thự, liền kề tại Hà Nội tăng mạnh trong quý III, nhưng tỷ lệ giao dịch chỉ đạt khoảng 30%. Ảnh: Khánh Huy.

Theo báo cáo thị trường của CBRE, quý III, phân khúc nhà thấp tầng tại Hà Nội ghi nhận hơn 1.500 căn sơ cấp, gồm sản phẩm mở bán lần đầu và hàng tồn từ các dự án tiếp tục được chào bán. Nguồn cung tăng 37% so với quý trước và tăng 144% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phần lớn nguồn cung mới tập trung dọc các tuyến đường Vành đai 3 và Vành đai 3,5. Tuy nhiên, lượng giao dịch trong quý chỉ đạt hơn 500 căn, tương đương khoảng 30% nguồn cung sơ cấp. Phần lớn số căn bán được thuộc các dự án đã mở bán từ trước.

Giá chào bán sơ cấp biệt thự, liền kề tại Hà Nội đạt trung bình 247 triệu đồng mỗi m2 đất trong quý III, tăng 18% so với quý trước và 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá cao khiến khả năng tiếp cận sản phẩm bị thu hẹp, nhất là với nhóm khách hàng phải sử dụng vốn vay để mua nhà.

Theo dữ liệu của Avison Young, tỷ lệ giao dịch thành công tại phân khúc nhà thấp tầng chỉ đạt khoảng 10-15% do tâm lý thận trọng của người mua. Giá bán trung bình từ chủ đầu tư ở mức 9.800 USD mỗi m2 đất. Tại một số dự án ở khu vực Tây Hồ và Đông Anh, giá chào bán mới dao động 12.000-18.000 USD mỗi m2.

Sự chênh lệch giữa lượng hàng đưa ra thị trường và số căn giao dịch thành công cho thấy sức mua chưa theo kịp nguồn cung. Trong khi đó, giá bán vẫn ở mức cao, khiến người mua có xu hướng khảo sát nhiều dự án, so sánh chính sách thanh toán và chờ đợi cơ hội mua sản phẩm có mức giá phù hợp hơn trên thị trường thứ cấp.

Phân khúc biệt thự, liền kề cũng chịu tác động từ chi phí vốn. Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản có thời điểm lên 15-16% mỗi năm, làm tăng áp lực tài chính đối với người mua sử dụng đòn bẩy tín dụng. Với các sản phẩm có giá phổ biến 15-50 tỷ đồng mỗi căn, chi phí vay và nghĩa vụ trả nợ có thể trở thành rào cản lớn đối với quyết định đầu tư.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng nguồn cung mới nhà liền thổ tại Hà Nội đã vượt quy mô cả năm trước. Dự báo trong quý IV, các đại đô thị tại khu vực vùng ven tiếp tục bổ sung sản phẩm biệt thự, liền kề, đưa tổng nguồn cung mới cả năm lên khoảng 5.000 căn.

Nguồn cung tăng tạo thêm lựa chọn cho khách hàng nhưng cũng đặt ra áp lực tiêu thụ đối với các dự án đang mở bán. Khi mặt bằng giá duy trì ở mức cao, khả năng giao dịch sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào vị trí, mức giá, tiến độ thanh toán và nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường thận trọng, các dự án có giá bán phù hợp và chính sách thanh toán linh hoạt có thể thuận lợi hơn trong việc tiếp cận người mua. Ngược lại, những sản phẩm có tổng giá trị lớn nhưng thiếu lợi thế về vị trí hoặc mức giá sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong quá trình tìm kiếm khách hàng.

Diễn biến quý III cho thấy sự gia tăng nguồn cung chưa kéo theo mức tăng tương ứng về giao dịch. Khi nguồn hàng tiếp tục mở rộng trong quý cuối năm, khả năng tiêu thụ sẽ là yếu tố quan trọng phản ánh sức khỏe của phân khúc biệt thự, liền kề tại Hà Nội.

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