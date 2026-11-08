Biệt thự Hà Đông bỏ trống hàng chục năm vẫn được rao bán 150-250 triệu đồng/m2

Bỏ trống hàng chục năm

Tại một số khu đô thị ở Hà Đông (Hà Nội), nhiều dãy biệt thự xây dựng từ hơn chục năm trước vẫn bỏ trống, chưa có người ở. Nhìn từ bên ngoài, nhiều căn đã hoàn thiện phần thô, sơn tường và lắp cửa. Sân vườn phủ đầy cỏ dại, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Cả dãy biệt thự nằm san sát nhau nhưng vắng bóng người ở.

Tại khu đô thị Dương Nội, nhiều căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng vẫn bỏ trống, cửa đóng im lìm, không có người ở. Phía trước nhiều căn nhà còn dán biển rao bán, cho thuê kèm số điện thoại liên hệ.

Dự án do Tập đoàn Nam Cường phát triển, khởi công từ năm 2008. Đây từng là một trong những khu đô thị lớn tại phía Tây Hà Nội, được quy hoạch với nhiều phân khu biệt thự.

Giai đoạn 2008-2010, giá đất biệt thự tại đây được ghi nhận khoảng 15-25 triệu đồng/m2. Một số căn biệt thự xây thô có tổng giá trị khoảng 3,5-6 tỷ đồng, tùy diện tích và vị trí.

Sau giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng từ năm 2011-2013, nhiều căn biệt thự tại đây rơi vào tình trạng không có người ở. Không ít chủ sở hữu mua nhà với mục đích đầu tư, giữ tài sản nhưng chưa hoàn thiện để sử dụng.

Nhiều căn biệt thự không có người ở. Ảnh: Duy Anh

Tình trạng biệt thự xây thô, chậm đưa vào sử dụng nhưng giá chào bán tăng mạnh cũng xuất hiện tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn.

Dự án được triển khai từ giai đoạn 2007-2009, gồm nhiều phân khu trải dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn. Trong thời kỳ thị trường bất động sản khó khăn, nhiều căn biệt thự và nhà liền kề tại đây từng rơi vào tình trạng bỏ trống kéo dài.

Giai đoạn đầu, giá đất tại dự án được ghi nhận khoảng 12-18 triệu đồng/m2. Một số căn liền kề, biệt thự xây thô từng có giá từ 1,5-3,5 tỷ đồng.

Biệt thự giá tăng hàng chục tỷ đồng

Sau hơn một thập kỷ, giá chào bán biệt thự tại các dự án này đã tăng mạnh cùng với sự phát triển của hạ tầng khu vực. Tại Dương Nội, sự xuất hiện của Aeon Mall Hà Đông từ cuối năm 2019, Công viên Thiên Văn Học cùng các tuyến đường kết nối mới đã góp phần cải thiện tiện ích và khả năng tiếp cận khu đô thị.

Theo khảo sát các tin rao bán, giá biệt thự Dương Nội hiện phổ biến khoảng 150-250 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích và mức độ hoàn thiện. Tổng giá trị nhiều căn dao động từ 25-55 tỷ đồng.

Ngay cả những căn biệt thự xây thô, chưa có người ở cũng được chào bán khoảng 145-180 triệu đồng/m2. Một số căn diện tích 170-200m2 có giá rao khoảng 25-33 tỷ đồng.

Tại phân khu An Vượng Villa, một căn biệt thự diện tích 180m2, xây thô, nằm gần Công viên Thiên Văn Học đang được chào bán khoảng 30-32 tỷ đồng, tương đương 167-178 triệu đồng/m2.

Cũng tại phân khu này, một căn biệt thự lô góc rộng 230m2, nằm trên tuyến đường đôi rộng 28m được rao bán khoảng 45 tỷ đồng, tương đương gần 196 triệu đồng/m2.

Nhiều căn treo biển rao bán và cho thuê. Ảnh: Duy Anh

Ở phân khu An Quý Villa, một căn biệt thự diện tích 198m2, mặt tiền 9m, xây thô 4-5 tầng, gần trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông đang được chào bán từ 33-35 tỷ đồng, tương đương khoảng 167-177 triệu đồng/m2.

Một số căn có lợi thế kinh doanh được rao bán ở mức cao hơn. Đơn cử, một căn An Phú Shop Villa diện tích 202,5m2, nằm trên tuyến đường Phan Kế Toại rộng 27m đang được chào bán tới 58 tỷ đồng, tương đương khoảng 286 triệu đồng/m2.

Tại khu đô thị Geleximco, nhà liền kề được rao bán khoảng 170-260 triệu đồng/m2, còn biệt thự có giá chào bán phổ biến từ 150-200 triệu đồng/m2.

Tại khu C, những căn liền kề diện tích 75-87m2, xây 4 tầng thô hoặc hoàn thiện cơ bản đang được chào bán từ 13,7-15,5 tỷ đồng. Những căn nằm trên tuyến đường lớn hoặc vị trí lô góc, diện tích 100-120m2 được rao bán khoảng 22-25 tỷ đồng.

Đối với sản phẩm biệt thự, một số căn song lập diện tích 155-200m2, đã hoàn thiện và có thang máy được chào bán khoảng 29,9-33 tỷ đồng. Một căn biệt thự đơn lập rộng 250m2, đã hoàn thiện nội thất cao cấp có giá rao khoảng 42 tỷ đồng.

Theo anh Tuấn, môi giới bất động sản, với mức giá 30-50 tỷ đồng/căn, biệt thự tại các khu đô thị này khá kén người mua. Những căn xây thô, bỏ hoang nhiều năm còn có thể phát sinh chi phí sửa chữa, hoàn thiện trước khi sử dụng. Nếu mua để cho thuê, nhà đầu tư cũng phải cân nhắc hiệu quả khai thác so với số vốn bỏ ra.