Biệt thự bỏ hoang ở Bắc Ninh: Cỏ dại mọc um tùm, nơi nuôi gà, vịt

Biệt thự tiền tỷ trở thành chỗ nuôi gà, vịt

Khu đô thị Hoàn Sơn có diện tích khoảng 7,5ha, gồm 234 lô nhà liền kề và biệt thự. Dự án do Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà làm chủ đầu tư theo Quyết định số 259 ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Nằm gần tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, khu đô thị có lợi thế về kết nối giao thông. Tuy nhiên, trái ngược với lợi thế về vị trí, sau hơn 20 năm, nhiều căn biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện hoặc không có người ở.

Tại khu đô thị này, có nhiều căn biệt thự được tận dụng làm nơi nuôi chó, gà, vịt khiến cảnh quan khu đô thị trở nên nhếch nhác.

Gà, vịt được nuôi trong các căn biệt thự.

Bà Nguyễn Thị Hương, xã Đại Đồng, thành phố Bắc Ninh cho biết, nhiều biệt thự tại khu đô thị bị bỏ hoang suốt nhiều năm, thậm chí được tận dụng làm nơi nuôi gà, vịt, chó, gây lãng phí tài sản và khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác.

Theo người dân địa phương, nhiều căn biệt thự tại đây đã có chủ nhưng không được đưa vào sử dụng, một số khác đã qua nhiều lần mua bán, sang tay nhưng vẫn bỏ trống.

Biệt thự bỏ hoang, cỏ dại mọc đến tầng 2

Dự án Khu đô thị Nam Từ Sơn có diện tích quy hoạch 200ha thuộc phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh. Khu đô thị này do Công ty cổ phần Thiên Đức làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2004 với mục tiêu tạo ra “một không gian châu Âu trong lòng Hà Nội - Bắc Ninh”.

Sau 20 năm hoàn thiện phần thô, khu đô thị Nam Từ Sơn vẫn vắng bóng cư dân, nhiều căn xuống cấp, cỏ dại bủa vây, hoang tàn. Đến nay chỉ lác đác vài căn được đưa vào sử dụng.

Nhiều căn cây cỏ mọc kín cả nhà, cao đến tầng 2 của căn biệt thự.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (sinh sống tại Khu đô thị Nam Từ Sơn) cho biết, khu đô thị được xây dựng từ lâu nhưng hầu như không có tiện ích. Người dân phải sử dụng các dịch vụ bên ngoài, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ vậy, cỏ dại mọc rậm rạp khiến côn trùng sinh sôi nhiều, ảnh hưởng đến đời sống nên rất ít người đến ở.

Trước tình trạng dự án bị bỏ hoang quá lâu, UBND phường Từ Sơn đã yêu cầu phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra toàn diện dự án, rà soát hồ sơ pháp lý và tiến độ đầu tư.