Biệt thự 4 tầng ở Bắc Ninh 'cập bến' sau hành trình di dời 200m

Đưa biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn “đi bộ” 200m an toàn

Sau gần 2 tháng thi công bền bỉ, ngày 15/10, căn biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn tại phường Thuận Thành, TP Bắc Ninh, hoàn tất chặng đường dịch chuyển 200m sang khu đất mới. Quyết định giữ lại ngôi nhà gắn bó nhiều năm với gia đình chủ nhà cùng phương án thi công đặc biệt khiến công trình thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và cộng đồng mạng.

Dùng kích thủy lực đưa căn nhà dịch chuyển 200m

Ông Nguyễn Công Sơn, chủ căn biệt thự, cho biết gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Tuy nhiên, căn nhà được xây dựng bằng công sức tích góp qua nhiều năm, gắn với tâm huyết của cả gia đình nên ông Sơn không muốn tháo dỡ.

Thay vì phá bỏ để xây mới, gia đình tìm phương án di dời nguyên khối căn biệt thự đến vị trí khác. Đây là lựa chọn đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phức tạp, bởi công trình có kết cấu bê tông cốt thép kiên cố, quy mô 4 tầng với diện tích mỗi sàn khoảng 243m², tổng diện tích sàn lên tới gần 1.000m².

Căn biệt thự nằm trên khu đất rộng khoảng 517m², có ba mặt tiền. Sau khi cân nhắc phương án thi công, gia đình phối hợp với đơn vị chuyên môn thực hiện việc dịch chuyển công trình khoảng 200m, với mục tiêu giữ lại ngôi nhà và bảo đảm an toàn kết cấu.

Căn biệt thự 4 tầng được di dời sang vị trí mới, cách nơi cũ khoảng 200m.

Sau gần 2 tháng theo dõi quá trình thi công, gia đình ông Sơn vui mừng khi căn biệt thự đã đến vị trí mới. Hiện gia đình tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, đấu nối lại hệ thống điện, nước trước khi trở về sinh sống.

“Gia đình tôi rất vui và nhẹ nhõm khi căn nhà đã được di chuyển đến vị trí mới an toàn. Đây là công trình gắn bó với gia đình nhiều năm, nên việc giữ lại được căn nhà có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi”, ông Sơn chia sẻ.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Huỳnh An Trí, đại diện đơn vị thi công, cho biết căn biệt thự đã hoàn thành chặng đường di chuyển đến vị trí mới. Đội ngũ kỹ thuật đang tập trung kiểm tra tải trọng, cân chỉnh độ thăng bằng và hoàn thiện các hạng mục đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Trí, để di dời công trình, đơn vị huy động khoảng 10 thợ lành nghề, thực hiện các bước cắt rời chân cột, gia cố hệ giằng chịu lực, sau đó sử dụng hệ thống kích thủy lực công suất lớn nâng toàn bộ căn nhà lên. Công trình được đặt trên các con lăn chuyên dụng để dịch chuyển từng bước đến vị trí mới.

Ông Trí đánh giá, kinh nghiệm từ những công trình từng thực hiện giúp đơn vị kiểm soát các yêu cầu kỹ thuật của dự án. Về kinh phí, đơn vị chỉ nhận khoán phần tiền công kỹ thuật, các khoản chi phí phụ trợ do gia chủ tự cân đối, chi trả.

Đội ngũ kỹ thuật đang kiểm tra tải trọng, cân chỉnh độ thăng bằng móng và hoàn thiện các hạng mục đấu nối căn nhà với nền móng mới.

Nhìn lại hành trình vừa qua, đại diện đơn vị thi công không giấu được sự xúc động và tự hào khi công trình đã cán đích an toàn tuyệt đối.

“Đây là một công trình rất khó khăn, đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao và tính chuẩn xác tuyệt đối trong từng khâu tính toán. Nhờ sự đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng giữa đội ngũ anh em kỹ thuật của công ty cùng gia đình chủ nhà, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và an toàn nhất. Nhìn tòa nhà vững chãi ở vị trí mới, bản thân tôi cùng toàn thể anh em cảm thấy vô cùng vui mừng và phấn khởi”, ông Trí bộc bạch.

Hút sóng mạng xã hội, livestream suốt ngày đêm

Trong gần 2 tháng thi công, khu vực di dời căn biệt thự trở thành điểm thu hút sự chú ý của người dân và nhiều nhà sáng tạo nội dung. Hình ảnh khối nhà 4 tầng được nâng lên khỏi nền đất, dịch chuyển từng bước bằng hệ thống kích thủy lực và con lăn chuyên dụng khiến nhiều người tò mò theo dõi.

Tại hiện trường, nhiều YouTuber, TikToker thường xuyên có mặt để ghi hình, cập nhật tiến độ công trình. Một số phiên livestream trên TikTok và Facebook thu hút lượng người xem lớn, trong khi các đoạn video ghi lại cảnh căn nhà dịch chuyển cũng được chia sẻ rộng rãi.

Sức hút “khủng” từ người xem khiến các YouTuber, TikToker sẵn sàng bám trụ hiện trường nhiều ngày liền.

Anh Hoàng Quốc Trìu, nhà sáng tạo nội dung đến từ Hà Đông, Hà Nội, cho biết đã nhiều lần vượt hàng chục cây số đến Thuận Thành để ghi hình quá trình di dời. Theo anh, hình ảnh một căn nhà 4 tầng được di chuyển nguyên khối là điều hiếm gặp, tạo sự tò mò đối với người xem.

“Hình ảnh cả tòa nhà 4 tầng di chuyển nguyên khối rất hiếm gặp nên sức hút cực kỳ lớn. Tuy nhiên, để phát sóng ổn định, người làm nội dung phải đầu tư máy móc, ống kính phóng đại, thiết bị phát mạng 4G/5G chuyên dụng và dầm mưa dãi nắng hàng giờ liền chứ không hề dễ kiếm tiền như nhiều người nghĩ”, anh Trìu cho biết.

Anh Hoàng Quốc Trìu, nhà sáng tạo nội dung đến từ Hà Đông, Hà Nội, cho biết đã nhiều lần vượt hàng chục cây số đến Thuận Thành để ghi hình quá trình di dời.

Cùng chung trải nghiệm, YouTuber Nguyễn Văn Tuấn, người thường xuyên có mặt tại hiện trường để phát trực tiếp tiến độ thi công, cho biết sự kiện này tạo nên bước ngoặt lớn cho kênh cá nhân của anh.

“Trước khi sự kiện diễn ra, trang cá nhân của tôi rất ít người biết đến. Nhưng nhờ bám sát quá trình di chuyển căn biệt thự, đến nay lượng người theo dõi đã tăng vọt lên 29.000 lượt. Các buổi phát sóng trực tiếp luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng; trung bình mỗi phiên thu hút từ 3.000 đến 6.000 người xem, cá biệt có những hôm cao điểm chạm mốc 10.000 lượt xem cùng lúc”, anh Tuấn hào hứng nói.

Sức hút trên mạng xã hội cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với một công trình hiếm gặp. Tuy nhiên, phía sau những hình ảnh được phát trực tiếp là gần 2 tháng thi công với các yêu cầu kỹ thuật phức tạp, nhằm đưa căn biệt thự nguyên khối đến vị trí mới, giữ lại ngôi nhà gắn bó nhiều năm với gia đình chủ nhân.