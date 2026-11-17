Lý Tiểu Nhiễm là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, được khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm truyền hình.

Bên cạnh hình ảnh chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng, cuộc sống đời thường của cô cũng nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, căn biệt thự có giá trị 800 triệu tệ (khoảng 3.120 tỷ đồng) của Lý Tiểu Nhiễm khiến người ta tò mò bởi thiết kế cầu kỳ nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân.

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Căn nhà của Lý Tiểu Nhiễm nằm ở khu vực ngoại ô, được bao quanh bởi cây xanh và không gian thoáng đãng. Thay vì chọn một nơi sầm uất giữa trung tâm thành phố, cô sở hữu không gian sống gần gũi với thiên nhiên, có sân vườn rộng để trồng hoa, chăm sóc cây cảnh và thư giãn. Những lối đi lát đá xen giữa thảm cỏ, cây cối tạo cảm giác yên bình, khác hẳn sự náo nhiệt thường thấy trong cuộc sống của người nổi tiếng.

Bên trong biệt thự, phòng khách gây chú ý với sự kết hợp giữa nội thất gỗ tự nhiên màu đỏ sẫm và đèn chùm pha lê. Những món đồ gỗ mang vẻ cổ điển, tạo cảm giác ấm cúng, trong khi ánh sáng từ đèn chùm giúp không gian thêm phần sang trọng.

Cách phối hợp này không quá phô trương nhưng vẫn thể hiện được sự chỉn chu trong lựa chọn nội thất.

Phòng khách và khu vực ăn uống được thiết kế theo hướng mở, không có vách ngăn cố định.

Phòng khách và khu vực ăn uống được thiết kế theo hướng mở, không có vách ngăn cố định. Cách bố trí giúp căn nhà trông rộng rãi, thoáng đãng và thuận tiện cho sinh hoạt. Một chi tiết thú vị là mô hình Bearbrick đến từ Nhật Bản được đặt trong không gian chung. Món đồ chơi mang nét cá tính, tạo điểm nhấn trẻ trung giữa những món nội thất có phần cổ điển.

Khu vườn phía sau nhà cũng là một trong những nơi đáng chú ý. Những lối đi lát đá uốn quanh khu vực cây cối, hoa cỏ kết hợp với khu vực bàn ghế ngoài trời tạo thành không gian nghỉ ngơi riêng tư. Đây là nơi Lý Tiểu Nhiễm có thể đọc sách, uống trà hoặc đơn giản là tận hưởng không khí trong lành sau những ngày làm việc bận rộn.

Bên cạnh phòng khách, biệt thự còn bố trí không gian làm việc và đọc sách tương đối riêng tư. Kệ sách lớn kết hợp thảm mềm và sofa tạo cảm giác ấm cúng, thoải mái, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và thư giãn.

Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách ấm áp, với ánh sáng dịu, chăn ga họa tiết sang trọng và hệ thống đèn linh hoạt. Không gian hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ, ưu tiên sự tiện nghi và thư thái.

Phòng tắm mang vẻ xa hoa với đá cẩm thạch, thiết bị màu vàng ánh kim. Bồn tắm được tô điểm bằng nến và cánh hoa, tạo cảm giác như một khu vực spa riêng tư. Trong khi đó, căn bếp có thiết kế gọn gàng, mặt bàn rộng, các dụng cụ được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện cho việc nấu nướng.

Nhìn tổng thể, biệt thự của Lý Tiểu Nhiễm gây ấn tượng không chỉ bởi sự xa hoa mà còn ở cách bố trí không gian khoa học. Từ phòng khách, khu vườn đến phòng đọc sách, phòng ngủ, mỗi khu vực đều đáp ứng một nhu cầu sinh hoạt riêng, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Tiểu Nhiễm vẫn duy trì sức hút riêng. Bên cạnh nhan sắc và các vai diễn trên màn ảnh, cơ ngơi sang trọng của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Với người đẹp tham gia chương trình Đạp Gió Rẽ Sóng 2026, căn biệt thự không chỉ thể hiện điều kiện kinh tế mà còn là không gian tận hưởng cuộc sống, cân bằng giữa công việc và đời tư.

Sinh năm 1976, Lý Tiểu Nhiễm là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, được chú ý nhờ vẻ đẹp thanh lịch và lối diễn xuất giàu cảm xúc. Cô theo học tại trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh từ năm 9 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, cô công tác tại Đoàn Ca múa Phương Đông trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bước vào làng giải trí từ cuối thập niên 1990, Lý Tiểu Nhiễm dần tạo dựng tên tuổi qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Năm 2000, cô gây chú ý khi tham gia bộ phim Như sương như mưa lại như gió. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như Không kịp nói yêu em, Hoa dạng, Thất kiếm hạ thiên sơn và Kẻ ngụy trang. Những năm gần đây, cô duy trì hoạt động nghệ thuật với các dự án như Kiếp này có em, đóng cùng Chung Hán Lương, và Khánh Dư Niên 2. Việc tham gia chương trình Đạp gió 2026 cũng giúp nữ diễn viên được nhắc đến nhiều hơn trên các nền tảng giải trí Trung Quốc.