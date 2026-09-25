Biết là phim AI, vẫn xem hết tập này đến tập khác rồi nạp tiền

Những bộ phim ngắn AI chỉ kéo dài vài phút, hình ảnh đôi khi còn lộ dấu vết công nghệ nhưng vẫn khiến người xem xem hết tập này đến tập khác, thậm chí chấp nhận nạp tiền để mở khóa.

“Biết là dễ đoán nhưng vẫn muốn xem tiếp”

Thạch Thảo (26 tuổi, Hà Nội) bắt đầu biết đến phim ngắn AI từ những video được đề xuất trên Facebook và TikTok. Ban đầu, cô chỉ xem thử trong lúc rảnh, sau đó tìm đến các nền tảng chuyên phim ngắn AI như DramaBox để theo dõi.

Nhiều bộ phim có mô-típ quen thuộc, tình tiết dễ đoán, hình ảnh đôi khi vẫn còn những điểm chưa thật sự tự nhiên, nhưng kể chuyện nhanh và liên tục tạo ra tình huống mới khiến Thảo bị cuốn hút.

“Tôi biết nhiều phim nội dung khá dễ đoán, nhưng vẫn bị cuốn vì cách kể chuyện nhanh, nhiều tình tiết bất ngờ. Có những lúc tình tiết hoặc cái kết lại đúng với suy nghĩ của mình nên càng muốn xem tiếp”, Thảo chia sẻ.

Nhiều người sẵn sàng nạp tiền để mở khóa các tập phim AI bị giới hạn sau những đoạn cao trào.

Ban đầu, Thảo chủ yếu xem miễn phí và chấp nhận xem quảng cáo để mở khóa nội dung. Khi các tập tiếp theo bị khóa, cô bắt đầu nạp tiền để xem trọn vẹn. Nhiều phim cứ đến đoạn cao trào là dừng lại, khiến Thảo tò mò xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có lúc không muốn chờ nên Thảo nạp tiền để mở khóa tập tiếp.

Từ chỗ chỉ xem miễn phí, cô bắt đầu chi tiền cho các gói và xu trên nền tảng. Mỗi lần thanh toán thường không quá lớn. Các nền tảng cũng đưa ra nhiều mức nạp khác nhau, khiến người dùng có thể lựa chọn số tiền phù hợp với nhu cầu.

Tuy nhiên, vì mỗi bộ phim có thể kéo dài hàng chục tập và người xem thường theo dõi nhiều bộ cùng lúc, khoản tiền chi tăng dần. Có thời điểm Thảo tốn vài trăm nghìn đồng mỗi tuần cho việc xem phim ngắn AI.

“Từng lần nạp không nhiều nên lúc trả tiền tôi không thấy đáng bao nhiêu. Cuối tháng cộng lại mới thấy cũng tốn khá nhiều”, Thảo chia sẻ.

Đây cũng là cách những nền tảng phim ngắn biến sự tò mò của người xem thành doanh thu. Một phần nội dung được cung cấp miễn phí, sau đó các tập tiếp theo được khóa, buộc người xem lựa chọn xem quảng cáo, nạp điểm hoặc đăng ký gói thành viên.

128.000 phim ngắn ra đời trong một quý, hơn 95% là AI

Cơ chế ấy càng phát huy hiệu quả với phim AI bởi công nghệ cho phép tạo ra lượng lớn nội dung trong thời gian ngắn.

Khác với phim truyền thống, phim ngắn AI có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo ở nhiều công đoạn, từ phát triển kịch bản, thiết kế nhân vật, tạo bối cảnh, hình ảnh, chuyển động, giọng nói đến dựng thành video hoàn chỉnh. Điều này làm thay đổi đáng kể bài toán sản xuất.

Trước đây, một ê-kíp truyền thống muốn làm phim phải chuẩn bị diễn viên, trường quay hoặc bối cảnh, phục trang, ánh sáng, quay phim và hậu kỳ. Trong khi đó, với AI, một phần lớn những công đoạn này có thể được thay thế bằng các công cụ tạo sinh.

AI giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và thúc đẩy sản xuất phim ngắn với quy mô lớn.

Theo dữ liệu ngành được Mega Matrix Inc. dẫn trong báo cáo thường niên Form 20-F nộp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), công nghệ AI có thể giúp giảm hơn 50% chi phí sản xuất phim ngắn.

Riêng phim AI dạng truyện tranh, chi phí sản xuất được ghi nhận ở mức khoảng 400-1.000 NDT/phút, giảm 60% so với giai đoạn đầu; thời gian sản xuất cũng được rút từ quy mô hàng tháng xuống còn vài ngày. Báo cáo cho biết một nhóm nhỏ 4-5 người có thể hoàn thành 80 tập phim trong 5 ngày.

South China Morning Post cũng ghi nhận các studio tại Trung Quốc sử dụng những mô hình video AI mới để rút đáng kể thời gian sản xuất phim ngắn, từ vài tháng xuống còn vài tuần.

Khi chi phí giảm, nhà sản xuất có thể thử nghiệm nhiều câu chuyện hơn. Một kịch bản không thành công không còn đồng nghĩa với việc phải bỏ hàng tháng và một ê-kíp lớn. Họ có thể nhanh chóng tạo sản phẩm khác, thay nhân vật, đổi bối cảnh, thay thể loại và tiếp tục thử phản ứng của khán giả. AI vì thế đang biến việc làm phim từ dự án tốn nhiều nguồn lực thành quy trình có thể lặp đi lặp lại với tốc độ rất cao.

Trung Quốc hiện là thị trường cho thấy rõ nhất tốc độ phát triển của phim ngắn AI. Theo cơ quan quản lý phát thanh truyền hình Trung Quốc, trong 8 tháng đầu năm 2026 có khoảng 430.000 phim ngắn được phát hành, hơn 90% có sử dụng công nghệ AI.

Nếu dữ liệu này được duy trì, AI không còn chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ trong một vài khâu sản xuất mà đang trở thành phương thức tạo nội dung chủ đạo của một bộ phận thị trường phim ngắn.

Khán giả trả tiền cho nội dung hấp dẫn

Một trong những dấu hiệu quan trọng của thị trường mới là người xem không chỉ tò mò về phim AI mà bắt đầu trả tiền cho chúng.

Theo báo cáo thường niên Form 20-F của Mega Matrix Inc. nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tại ba thị trường gồm Mỹ, Brazil và Indonesia, 55% người dùng được khảo sát sẵn sàng trả tiền cho phim ngắn có AI tham gia sản xuất, trong khi 49% chấp nhận trả tiền cho phim ngắn hoàn toàn do AI tạo ra.

Phim ngắn AI với thời lượng chỉ vài phút đang thu hút người xem trên các nền tảng số

Một nghiên cứu khác của Holywater Tech và Owl & Co, thực hiện trên hai nền tảng phim dọc của cùng doanh nghiệp, cũng cho thấy khả năng chuyển đổi người xem thành thuê bao trả tiền của nội dung AI gần tương đương nội dung có diễn viên thật.

Tỷ lệ chuyển đổi được ghi nhận lần lượt là 23,6% với nền tảng AI và 23,9% với nền tảng phim người thật đóng. Báo cáo cho biết 89% người dùng được khảo sát muốn xem thêm nội dung AI. Tuy nhiên, đây mới là dữ liệu trong hệ sinh thái sản phẩm của Holywater.

Những dữ liệu trên cho thấy một thay đổi quan trọng là người xem không nhất thiết phải bị thuyết phục bởi bản thân công nghệ AI. Họ sẵn sàng trả tiền khi nội dung đủ hấp dẫn để khiến họ muốn xem tiếp.

Thị trường phim ngắn AI quy mô hàng chục tỷ USD

Theo DataEye, thị trường phim ngắn AI và truyện tranh AI tại Trung Quốc trong năm 2026 được dự báo đạt hơn 40 tỷ NDT, tương đương khoảng 5,9 tỷ USD, tăng 138% so với năm trước. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, quy mô thị trường vượt 22 tỷ NDT. Số người dùng được DataEye ước tính đã vượt 600 triệu trong nửa đầu năm.

Nguồn cung tăng với tốc độ tương ứng. Trong nửa đầu năm 2026, khoảng 221.900 phim AI và truyện tranh AI mới được phát hành trên Douyin, tạo thêm hơn 5.157 tỷ lượt xem. Tuy nhiên, chỉ 1.055 tác phẩm vượt mốc 100 triệu lượt xem, tương đương khoảng 0,47%.

Hàng trăm nghìn phim ngắn AI ra đời, hình thành thị trường giải trí mới trị giá hàng tỷ USD.

Theo Sensor Tower, doanh thu mua hàng trong ứng dụng của các app phim ngắn toàn cầu tăng từ 178 triệu USD trong quý I/2024 lên gần 700 triệu USD trong quý I/2025, tức gần gấp 4 lần. Trong cùng kỳ, các app này đạt hơn 370 triệu lượt tải, tăng 6,2 lần so với một năm trước; tính đến tháng 3/2025, lượt tải cộng dồn đã gần 950 triệu và doanh thu IAP khoảng 2,3 tỷ USD.

Điều này cho thấy xu hướng AI đang kéo phim ngắn từ sản phẩm thử nghiệm công nghệ trở thành hàng hóa giải trí có khả năng thu tiền trực tiếp từ khán giả.

AI giúp nhà sản xuất tạo nội dung nhanh và rẻ hơn. Ở phía phân phối, các nền tảng đã có sẵn mô hình thuê bao và mở khóa tập. Còn ở phía khán giả, một bộ phận người xem đã chấp nhận trả tiền để biết câu chuyện tiếp tục thế nào.

Ba yếu tố này kết hợp đang tạo ra ngành công nghiệp giải trí mới có doanh thu tỷ USD. Và với hàng trăm nghìn tác phẩm được tạo ra mỗi năm, cuộc đua tiếp theo không còn là ai có thể làm phim bằng AI, mà là ai có thể tạo ra bộ phim khiến khán giả sẵn sàng trả tiền.