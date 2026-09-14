'Biệt đội giải cứu chị Hằng':Chị Hằng bị 'bắt cóc', chú Cuội lập biệt đội giải cứu

Lấy cảm hứng từ những hình tượng quen thuộc của đêm hội trăng rằm, chương trình xây dựng một câu chuyện mới, kết hợp ngôn ngữ xiếc với âm nhạc, múa, hài kịch và hiệu ứng sân khấu.

Biệt đội giải cứu chị Hằng dự kiến ra mắt ngày 19.9.2026, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), với khoảng 15 buổi biểu diễn phục vụ khán giả trong dịp Tết Trung thu.

"Biệt đội giải cứu chị Hằng" dự kiến ra mắt ngày 19.9.2026

Câu chuyện bắt đầu khi chị Hằng bất ngờ bị những người ngoài hành tinh đưa lên phi thuyền. Trước tình huống ấy, chú Cuội cùng các nghệ sĩ và các em nhỏ thành lập “Biệt đội giải cứu chị Hằng”, bắt đầu chuyến phiêu lưu vượt qua nhiều thử thách để đưa chị Hằng trở về Trái đất.

Trên hành trình ấy, khán giả được thưởng thức hàng loạt tiết mục xiếc như đánh vòng tập thể, xà đơn, đu dây đôi, đu vòng hình trăng, tung hứng, nhào lộn, patin đôi, thăng bằng, xe đạp một bánh, cầu bật, nhảy dây nhào lộn...

Các tiết mục xiếc thú như: Dê qua cầu, Con mèo trèo cây cau, cùng múa lân và hài kịch góp phần tạo nên không khí rộn ràng của đêm hội trăng rằm.

Điểm thú vị của chương trình là những hình tượng quen thuộc với tuổi thơ như chị Hằng, chú Cuội, múa lân được đặt trong một câu chuyện mang màu sắc phiêu lưu, kết hợp với hình ảnh người ngoài hành tinh và không gian vũ trụ.

Chất liệu dân gian được đan cài với ngôn ngữ xiếc hiện đại, tạo nên những màn trình diễn giàu nhịp điệu, bất ngờ nhưng vẫn gần gũi với khán giả nhỏ tuổi.

Câu chuyện cũng tạo ra một cách nhìn khác về những nhân vật “xa lạ”. Những người ngoài hành tinh ban đầu xuất hiện như đối thủ của “biệt đội giải cứu”, nhưng sau đó được nhận ra là những người bạn.

Hiểu lầm được hóa giải, các nhân vật cùng phối hợp và trở về Trái đất đón Trung thu. Cách xây dựng này giúp câu chuyện vượt ra ngoài mô-típ đơn thuần về cuộc đối đầu giữa người tốt và kẻ xấu, hướng trẻ em tới sự thấu hiểu, sẻ chia và khả năng kết nối với những khác biệt.

Với thời lượng khoảng 70 phút, sự tham gia của 45 nghệ sĩ, diễn viên, Biệt đội giải cứu chị Hằng được xây dựng như một cuộc phiêu lưu trên sân khấu, trong đó xiếc là ngôn ngữ chính, kết hợp cùng âm nhạc, múa, hài kịch và hiệu ứng sân khấu.

Các kỹ thuật biểu diễn đòi hỏi cao về thể lực, sự chính xác và phối hợp được đặt trong mạch truyện có nhân vật, tình huống và thử thách, giúp những màn trình diễn dễ hòa vào câu chuyện và cảm xúc của khán giả.

Từ những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu, chương trình mở ra một thế giới mới để trẻ em vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa phát huy trí tưởng tượng.

Thông qua hành trình giải cứu chị Hằng, tác phẩm gửi gắm những giá trị về đoàn kết, yêu thương, tình bạn và sự sẻ chia; qua đó nhấn mạnh rằng sự khác biệt có thể được hóa giải bằng thấu hiểu và thiện chí.