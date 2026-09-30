Biết bạn đang mang thai, Doãn Thị Huyền Trang vẫn rủ bạn làm 'chuyện đáng trách'

Theo tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 10h30 ngày 3/9, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác xây dựng phường Yên Bái không ma túy thuộc Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an phường Yên Bái triệu tập và tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1999, trú tại tổ dân phố Hồng Hà 6, phường Yên Bái) và Doãn Thị Huyền Trang (SN 1987, trú tại tổ dân phố Hồng Hà 4, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai đều dương tính với Methamphetamine, một loại ma túy tổng hợp.

Đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh: CA.

Qua đấu tranh, Doãn Thị Huyền Trang khai nhận trước đó đã mua ma túy tổng hợp tại thành phố Hà Nội để sử dụng. Sau khi sử dụng một phần, Trang mang số ma túy còn lại về nơi ở tại phường Yên Bái.

Đến ngày 26/8, Trang đưa số ma túy còn lại cho Nguyễn Thị Mai sử dụng. Sau đó, Mai mang về nơi ở và sử dụng hết.

Đáng chú ý, theo lời khai tại cơ quan công an, Doãn Thị Huyền Trang biết Nguyễn Thị Mai đang mang thai nhưng vẫn đưa ma túy cho Mai sử dụng.

Đối tượng Doãn Thị Huyền Trang. Ảnh: CA.

Hành vi này được xác định có dấu hiệu tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng và thai nhi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Yên Bái xác định hành vi của Doãn Thị Huyền Trang có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Công an phường Yên Bái đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.