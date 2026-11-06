BIENDONG POC và PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan

Ngày 5/11, tại TP Hồ Chí Minh, BIENDONG POC tổ chức lễ ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan TAD phục vụ chiến dịch khoan đan dày tại cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh thuộc Lô 05-2 và Lô 05-3, với Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling).

Lễ ký kết có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); đại diện lãnh đạo BIENDONG POC, PV Drilling cùng lãnh đạo các đơn vị và đối tác liên quan.

Tổng Giám đốc BIENDONG POC Phạm Tiến Dũng và Tổng Giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường ký kết hợp đồng cung cấp và vận hành giàn khoan TAD

Đây là một trong những hợp đồng đầu tiên thuộc nhóm các hạng mục cần thời gian chuẩn bị và huy động dài, tạo cơ sở để BIENDONG POC triển khai công tác chuẩn bị cho chiến dịch khoan dự kiến bắt đầu trong quý 2 năm 2028.

Theo kế hoạch phát triển mỏ điều chỉnh, chiến dịch khoan đan dày bao gồm 2 giếng tại mỏ Hải Thạch. Do đặc điểm địa chất mỏ áp suất cao, nhiệt độ cao (HPHT), giàn khoan được huy động phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt. Đặc biệt, giàn khoan tiếp trợ bán chìm (Tender-Assisted Drilling - TAD) là nguồn lực chuyên biệt, có số lượng hạn chế trong khi nhu cầu tại khu vực Đông Nam Á dự kiến tăng mạnh giai đoạn 2027-2028. Việc chủ động triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng theo kế hoạch không chỉ bảo đảm tiến độ dự án mà còn giúp BIENDONG POC giữ được nguồn lực giàn khoan phù hợp, giảm thiểu rủi ro khan hiếm giàn và chậm tiến độ khi thị trường trở nên cạnh tranh hơn.

Ông Phạm Tiến Dũng, Tổng Giám đốc BIENDONG POC cho biết, sau hơn 13 năm vận hành an toàn, hiệu quả tại Lô 05-2 và Lô 05-3 kể từ khi đón dòng khí thương mại đầu tiên vào năm 2013, sản lượng khai thác tại cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên. Trong bối cảnh đó, chiến dịch khoan đan dày bổ sung 2 giếng mới có vai trò then chốt nhằm gia tăng sản lượng, duy trì hiệu quả khai thác tại Lô 05-2 và Lô 05-3.

Ông Phạm Tiến Dũng, Tổng Giám đốc BIENDONG POC nhấn mạnh chiến dịch khoan đan dày bổ sung 2 giếng mới có vai trò then chốt nhằm gia tăng sản lượng, duy trì hiệu quả khai thác tại Lô 05-2 và Lô 05-3.

Nhắc lại thành công của chiến dịch khoan 16 giếng trước đây với thành tích không xảy ra sự cố mất thời gian lao động (Zero LTI) và hiệu suất vận hành giàn khoan cao, ông Phạm Tiến Dũng bày tỏ kỳ vọng sự phối hợp giữa BIENDONG POC, PV Drilling cùng các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục mang lại một chiến dịch khoan an toàn, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling nhắc lại dấu mốc hợp tác giữa hai đơn vị từ năm 2009, khi PV Drilling đầu tư giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng điều kiện địa chất phức tạp, áp suất cao, nhiệt độ cao tại cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh và đã thực hiện thành công 16 giếng khoan thuộc Dự án Biển Đông 01, đạt hiệu suất vận hành trên 96%. Kết quả này góp phần hình thành nền tảng hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị, đặc biệt trong lĩnh vực khoan tại các mỏ có điều kiện địa chất phức tạp.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling khẳng định các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng tới thực hiện hiệu quả chiến dịch khoan đan dày tại Lô 05-2 và 05-3.

Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Cường tin tưởng rằng phát huy những thành quả và kinh nghiệm thực tế từ các giếng khoan HPHT tại mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh trước đây, các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, cải hoán, huy động và vận hành giàn khoan TAD nhằm mang đến những kết quả thành công kế tiếp cho chiến dịch khoan đan dày tại Lô 05-2 và Lô 05-3.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, BIENDONG POC đã ký kết hai hợp đồng với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech), đơn vị thành viên của PV Drilling; gồm Hợp đồng cung cấp đầu giếng, cây thông khai thác và các dịch vụ liên quan; và Hợp đồng cung cấp ống chống kích thước lớn, phụ kiện và các dịch vụ liên quan.

BIENDONG POC và PVD Tech ký kết Hợp đồng cung cấp đầu giếng, cây thông khai thác và các dịch vụ liên quan.

BIENDONG POC và PVD Tech ký kết Hợp đồng cung cấp ống chống kích thước lớn, phụ kiện và các dịch vụ liên quan.

Với BIENDONG POC, chiến dịch khoan đan dày mở ra một giai đoạn phát triển mới của cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, khi trọng tâm chuyển sang tối ưu khai thác và nâng cao giá trị tài nguyên trong giai đoạn suy giảm tự nhiên. Thành công của chiến dịch sẽ góp phần khẳng định năng lực của BIENDONG POC trong quản lý, điều hành và phát triển các mỏ khí có điều kiện địa chất đặc biệt phức tạp, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của cụm mỏ trong việc bảo đảm nguồn cung khí cho khu vực phía Nam.

Chiến dịch khoan đan dày mở ra một giai đoạn phát triển mới của cụm mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, tiếp tục phát huy vai trò của cụm mỏ trong việc bảo đảm nguồn cung khí cho khu vực phía Nam.