Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Vinh.

Đổi mới trong tư duy, quyết liệt trong hành động

Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết (trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật); tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác, làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Kết quả Kỳ họp thứ 2 tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Với trọng tâm là công tác lập pháp, 80% thời gian kỳ họp được dành cho việc xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực và không gian phát triển mới cho đất nước. Đặc biệt là việc quyết nghị thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đánh giá về những kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ 2, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho rằng, Kỳ họp không chỉ thể hiện khối lượng công việc khổng lồ, mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao của Quốc hội trước yêu cầu phát triển của đất nước.

“Các luật, nghị quyết được thông qua tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi; đồng thời hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông các nguồn lực và tạo hành lang pháp lý cho những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân”-ông Mạnh nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Huế.

Lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm

Theo Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Huế, để luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cần làm tốt 3 việc. Thứ nhất, chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, tuyệt đối tránh tình trạng luật có hiệu lực nhưng thiếu điều kiện thực thi. Thứ hai, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện làm thước đo trách nhiệm. Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông chính sách theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, để người dân, doanh nghiệp không chỉ biết luật mà còn hiểu, tin và chủ động thực hiện. Khâu tổ chức thực hiện phải được đặt ngang tầm với khâu xây dựng pháp luật. Một đạo luật tốt chỉ thực sự có giá trị khi được thực thi nghiêm túc, khi quyền lợi chính đáng của người dân được bảo vệ, những nút thắt phát triển được tháo gỡ và niềm tin xã hội được củng cố. Đó cũng chính là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Huế đánh giá: “Kỳ họp thứ 2 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm đổi mới của Quốc hội trong việc giải quyết những vấn đề cấp thiết của đất nước, đồng thời tạo lập khuôn khổ pháp lý cho phát triển trong giai đoạn mới. Giá trị của mỗi đạo luật, nghị quyết không chỉ nằm ở chất lượng nội dung được thông qua, mà quan trọng hơn, ở những chuyển biến thực sự trong đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp”.

Theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (ĐBQH Đoàn Lâm Đồng), Kỳ họp thứ 2 có khối lượng công việc rất lớn. Đặc biệt trong công tác lập pháp, với nhiều luật và nghị quyết quan trọng được thông qua nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Điều được bà Trịnh Thị Tú Anh ấn tượng là những đổi mới trong tư duy lập pháp tại kỳ họp lần này, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời trao quyền chủ động nhiều hơn cho địa phương, doanh nghiệp và người dân.

“Đây là những thay đổi cần thiết để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh” – bà Trịnh Thị Tú Anh nói.

Ngay sau thành công của kỳ họp, trong bài viết với tiêu đề “Kỳ họp của tinh thần trách nhiệm, đổi mới và kiến tạo phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, những kết quả tại kỳ họp tiếp tục để lại dấu ấn sâu sắc về đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của Quốc hội. Lập pháp hướng mạnh vào kiến tạo phát triển; các quyết sách gắn liền với điều kiện và khả năng tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát đi đến cùng vấn đề, thúc đẩy hành động, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Đây cũng là những yêu cầu xuyên suốt đối với Quốc hội khóa XVI trong thực hiện trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Biến các chính sách thành những thành quả

Toàn cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

“Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự lực, tự cường cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Với việc thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Quốc hội xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của 34 tỉnh, thành phố.

Trước những mục tiêu này, Đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, tăng trưởng hai con số vừa thể hiện quyết tâm phát triển, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản chất lượng điều hành và mô hình tăng trưởng. Trong đó, hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống của Nhân dân là thước đo cuối cùng.

Tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội yêu cầu: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực được chất vấn. Thế nhưng vấn đề quan trọng nằm ở thực hiện sự cam kết “lời hứa” của mình như thế nào. Giám sát việc thực hiện lời hứa, cam kết của thành viên Chính phủ sau chất vấn ra sao, ông Hoàng Nam Hải, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho rằng, tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội đã xác định rõ các nội dung, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong phát biểu kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành, Bộ trưởng, Trưởng ngành khẩn trương cụ thể hóa những cam kết tại phiên chất vấn thành các giải pháp, xác định rõ tiến độ và kết quả thực hiện. Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết và Nghị quyết về chất vấn, bảo đảm những vấn đề đặt ra phải có chuyển biến thực chất và giải quyết triệt để.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH Đoàn Lâm Đồng.

Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật ngay từ giai đoạn đầu

Theo Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH Đoàn Lâm Đồng, cần tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật ngay từ giai đoạn đầu. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội cần theo dõi những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là phản ánh từ người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, để kịp thời kiến nghị tháo gỡ. Sau một kỳ họp với khối lượng công việc lập pháp rất lớn, nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là chuyển những quyết sách của Quốc hội thành những thay đổi cụ thể trong hoạt động quản lý nhà nước, trong môi trường đầu tư, kinh doanh và trong đời sống nhân dân. Hiệu quả của các luật, nghị quyết cần được đánh giá bằng kết quả thực hiện và những lợi ích thực tế mà người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng.