Biến vườn rẫy thành sinh kế bền vững, thu nhập nửa tỉ đồng mỗi năm

Giữa vùng đất Đắk Tuôr (xã Cư Pui), những cây sầu riêng của anh Nguyễn Thế Nam (SN 1993) lặng lẽ vươn mình trong nắng gió. Không gian xanh mướt không chỉ tạo nên diện mạo mới cho khu rẫy mà còn chứa đựng kỳ vọng về một tương lai kinh tế bền vững.

Anh Nguyễn Thế Nam chia sẻ về mô hình kinh tế.

Thay vì tìm kiếm cơ hội ở những nơi khác, anh Nam lại lựa chọn bắt đầu từ chính mảnh đất mình sinh ra và gắn bó. Anh cho biết, với những người trẻ, bài toán lập nghiệp trên quê hương không phải lúc nào cũng dễ dàng. Qua quá trình tìm hiểu, nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương phù hợp với những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, anh quyết định đầu tư phát triển mô hình trồng sầu riêng theo hướng sản xuất bền vững.

Theo anh Nam, cây sầu riêng cần thời gian chăm sóc, theo dõi và áp dụng kỹ thuật phù hợp mới có thể cho năng suất ổn định. Anh từng bước cải tạo, quy hoạch diện tích đất, lựa chọn giống cây và chú trọng các khâu chăm sóc, quản lý vườn.

Đến nay, khu vườn của anh đã hình thành mô hình sản xuất khá quy mô với 150 cây sầu riêng đang cho thu hoạch ổn định và 450 cây sầu riêng năm thứ hai đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Anh Nguyễn Thế Nam (áo đen) cùng đoàn viên, thanh niên tham quan mô hình.

Không dừng lại ở cây sầu riêng, anh Nam còn trồng khoảng 1.000 cây cau xung quanh khu vực vườn rẫy. Cách làm này vừa tận dụng diện tích đất, vừa tạo thêm nguồn thu nhập trong tương lai, đồng thời góp phần đa dạng hóa mô hình sản xuất.

Để cây trồng phát huy hiệu quả, theo anh Nam, người làm nông không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà cần chủ động tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ khâu chăm sóc, quản lý dinh dưỡng, theo dõi quá trình sinh trưởng đến phòng trừ sâu bệnh, anh đều chú trọng thực hiện bài bản. Việc đầu tư đúng hướng, kết hợp với quản lý sản xuất hiệu quả giúp mô hình từng bước phát huy giá trị kinh tế.

Hiện mô hình mang lại thu nhập bình quân khoảng 500 triệu đồng mỗi năm, góp phần cải thiện đời sống gia đình và mở ra hướng phát triển kinh tế lâu dài trên chính mảnh đất này. Hiện nay, mô hình đang tạo việc làm thường xuyên cho một số thanh niên địa phương, với các công việc chăm sóc, quản lý và bảo dưỡng vườn rẫy.

Anh Nguyễn Thế Nam là một trong những thanh niên tiêu biểu tại buôn Đăk Tuôr trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp. Mô hình của anh được nhiều đoàn viên, thanh niên đến tham quan, tìm hiểu và học hỏi.