Biến vỏ tàu cũ thành những sản phẩm nội thất độc bản

Từ những vỏ tàu, thuyền đã qua sử dụng, ông Lê Huỳnh Huyên tạo ra các sản phẩm độc đáo có giá trị cao.

Trong xưởng mộc của ông Huyên, những thanh gỗ sẫm màu, lỗ chỗ dấu đinh, vết nứt nằm cạnh các sản phẩm đã hoàn thiện. Có thanh trở thành mặt bàn, khung cửa, có mảnh được chạm khắc thành vật trang trí. Những dấu tích của thời gian tạo nên nét riêng cho từng món đồ.

Trước đây, ông Huyên có nhiều năm làm trong lĩnh vực gỗ, trang trí khách sạn, quán cà-phê, homestay. Trong một lần tìm nguyên liệu, ông bắt gặp những vỏ tàu cũ nằm tại cảng. Thấy nhiều thanh gỗ vẫn chắc chắn, ông nghĩ đến việc tận dụng chúng thay vì để trở thành phế liệu.

Theo ông Huyên, gỗ đóng tàu thường là những loại có độ bền cao như lim, sến, kiền kiền, sao... Sau nhiều năm chịu tác động của nắng, gió và nước biển, gỗ mang màu sắc, đường vân riêng mà vật liệu mới khó có được.

Ông Huyên tìm mua vỏ tàu, thuyền đã tháo dỡ, đưa về xưởng phân loại và chế tác. Từng thanh gỗ được kiểm tra, loại bỏ đinh và chi tiết kim loại, làm sạch bề mặt, xử lý cong vênh trước khi đưa vào sản xuất. Người thợ tính toán kỹ để tận dụng hình dáng, kích thước ban đầu, hạn chế phần gỗ bị bỏ đi.

Với bàn tay tài hoa, anh Lê Hồng Linh đảm nhận phần chạm trổ hoa văn cho các sản phẩm nội thất.

Thời gian đầu, sản phẩm từ gỗ tàu cũ chưa được nhiều khách hàng đón nhận. Những năm gần đây, nhu cầu tìm kiếm nội thất bền, mang vẻ đẹp tự nhiên và không trùng lặp ngày càng tăng, nhất là tại nhà hàng, khách sạn, homestay và nhà ở.

“Có nhiều người thích một món đồ bền, độc đáo nhưng đơn giản theo cách riêng của họ. Khách hàng ngày càng mở rộng, đơn hàng cũng đến liên tục hơn”, ông Huyên chia sẻ.

Tùy chất liệu, kích thước và độ phức tạp khi chế tác, mỗi sản phẩm có giá trị khác nhau, trong đó có món lên đến hàng chục triệu đồng. Giá trị ấy đến từ chất gỗ, ý tưởng thiết kế và công sức của người thợ.

Tại xưởng, ông Nguyễn Hữu Mẫn giới thiệu một tấm gỗ màu đen sẫm được chạm khắc hình ảnh mô phỏng lễ hội của đồng bào vùng cao. Đây vốn là phần be phía trên của một chiếc thuyền cũ.

Theo ông Mẫn, các công đoạn xử lý và chế tác đòi hỏi sự kiên trì. Người thợ phải lựa chọn ý tưởng, đường nét chạm khắc phù hợp, vừa giữ được vẻ cũ của gỗ, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ. “Mình tận dụng từng phần của vỏ thuyền để làm theo nhu cầu của khách. Quan trọng là giữ được vẻ cũ kỹ của gỗ, còn nét chạm trổ phải sáng tạo, phù hợp với không gian sử dụng”, ông Mẫn nói.

Anh Lê Hồng Linh, thợ mộc làng Kim Bồng đã gắn bó với cơ sở gần 3 năm. Trước đây, anh nhận chạm khắc theo đơn đặt hàng nhưng công việc không thường xuyên. Với đôi bàn tay tài hoa, anh chủ yếu đảm nhận phần chạm trổ hoa văn cho các sản phẩm nội thất.

Theo anh Linh, mỗi khách hàng có yêu cầu riêng. Có người đã hình dung rõ sản phẩm, nhưng cũng có người chỉ đưa ra ý tưởng ban đầu. Người thợ phải trao đổi, tư vấn để tìm cách thể hiện phù hợp với chất liệu và không gian. “Khó nhất là có khi khách đưa ra ý tưởng mà mình chưa hiểu hết. Khi bắt tay vào làm, mình sẽ trao đổi, đưa ra lời khuyên để sản phẩm hoàn thiện tốt nhất”, anh Linh chia sẻ.

Hiện cơ sở của ông Huyên tạo việc làm cho khoảng 40 lao động, từ khâu tháo dỡ, xử lý gỗ đến bào, dựng khung và chạm khắc. Thu nhập dao động từ 10 đến 30 triệu đồng/người/tháng, tùy công việc và tay nghề. Cơ sở còn hướng dẫn miễn phí cho người muốn học nghề, đồng thời trả lương trong thời gian học việc.

Thời gian tới, ông Huyên dự định tiếp tục hoàn thiện quy trình xử lý gỗ và phát triển du lịch trải nghiệm, để du khách tìm hiểu quá trình biến những thanh gỗ từng gắn với đời sống sông nước thành sản phẩm nội thất.