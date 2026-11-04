Biện viên Trung ương Huế đào tạo phẫu thuật robot xuyên khoảng cách gần 1.000 km

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trực tiếp điều khiển hệ thống robot Kangduo SR2000, thực hiện các kỹ thuật phẫu thuật thực nghiệm từ xa

Chiều 4/11, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết đơn vị này lần đầu tiên tổ chức chương trình đào tạo thực nghiệm phẫu thuật robot từ xa, kết nối 2 hệ thống robot phẫu thuật Kangduo SR2000 đặt tại BVTW Huế và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TPHCM).

Với vai trò chủ lực về chuyên môn, các chuyên gia BVTW Huế trực tiếp thực hiện, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (TPHCM) cùng các cơ sở y tế khác thông qua hình thức đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Học viên BSCKII. Ngô Thị Thanh Thảo, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) thực hành các thao tác trên hệ thống phẫu thuật robot Kangduo SR2000 tại BVTW Huế, dưới sự theo dõi của các chuyên gia và học viên tham gia khóa đào tạo.

Điểm nhấn của chương trình là các chuyên gia BVTW Huế, dưới sự chỉ đạo của GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp điều khiển hệ thống phẫu thuật robot tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để hướng dẫn các kỹ thuật phẫu thuật thực nghiệm tại đầu cầu Huế. Hai điểm cầu cách nhau gần 1.000 km.

Tại đầu cầu Huế các thao tác của phẫu thuật viên được truyền qua mạng 5G chuyên dụng với độ trễ thấp, hình ảnh 3D độ nét cao. Hệ thống robot tiếp nhận tín hiệu gần như tức thời, thực hiện các thao tác phẫu tích, cắt đốt, khâu nối trên động vật thực nghiệm. Phiên phẫu thuật được điều phối trực tuyến bởi PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân và TS.BS. Hồ Văn Linh cùng ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu của BVTW Huế.

Ê-kíp kỹ thuật chuyên sâu tại BVTW Huế phối hợp triển khai các kỹ thuật phẫu thuật robot thực nghiệm từ xa.

Các kỹ thuật được thực hiện trực tuyến gồm cắt túi mật, cắt gan bán phần, nối vị tràng, cắt thận bán phần và toàn phần... Bên cạnh đó, các học viên còn trực tiếp thực hành nhiều kỹ thuật phẫu thuật robot khác tại phòng mổ thực nghiệm của BVTW Huế.

Sự kiện này thu hút sự tham gia của ban giám đốc hai bệnh viện, đông đảo chuyên gia, phẫu thuật viên và 25 học viên học trực tiếp, gần 200 học viên tham gia trực tuyến.

Bên cạnh đó có sự tham gia của học viên đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước, trong đó có Bệnh viện Từ Dũ, Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Shing Mark, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á và các bệnh viện quân đội.

Các bác sĩ triển khai triển khai các kỹ thuật phẫu thuật robot thực nghiệm từ xa.

BSCKII Ngô Thị Thanh Thảo đến từ Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, các học viên được đội ngũ giảng viên hướng dẫn tận tình, đặc biệt là GS.TS. Phạm Như Hiệp trực tiếp giảng dạy lý thuyết, trao đổi về xu hướng phát triển và tính năng của robot phẫu thuật.

GS.TS.Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chia sẻ, trên thế giới phẫu thuật từ xa (Telesurgery) đang từng bước được triển khai nhờ những tiến bộ của khoa học và công nghệ. Việc tiếp cận, làm chủ phương thức này được kỳ vọng tạo động lực mới cho công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ ngoại khoa hiện đại và vai trò đào tạo chuyên sâu của BVTW Huế. Việc điều khiển robot thực hiện các thao tác phẫu thuật từ khoảng cách gần 1.000 km không chỉ là dấu mốc về ứng dụng công nghệ mà còn mở ra triển vọng xây dựng mạng lưới hỗ trợ phẫu thuật từ xa, góp phần đưa các kỹ thuật y học tiên tiến đến gần hơn với người bệnh.