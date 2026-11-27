Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THÁI LONG)

Đại hội đánh dấu bước ngoặt kiện toàn tổ chức và mở ra giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ từ giao lưu hữu nghị truyền thống sang hợp tác thực chất, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga là mối quan hệ có bề dày lịch sử, được thử thách qua nhiều thế hệ và trở thành tình cảm thủy chung, tin cậy sâu sắc. Đồng chí khẳng định: "Tình hữu nghị ấy không chỉ được lưu giữ trong ký ức lịch sử, mà cần tiếp tục được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể, bằng những chương trình hợp tác thiết thực và bằng sự kết nối giữa các thế hệ hôm nay và mai sau".

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 02/11/2026 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng kêu gọi toàn thể tổ chức Hội đổi mới tư duy, linh hoạt phương thức hành động. Mỗi hội viên hãy là một đại sứ của tình hữu nghị; mỗi hoạt động của Hội hãy là một nhịp cầu hợp tác; mỗi thành quả đạt được hãy góp phần làm cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng sâu sắc, thực chất và bền vững.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2022-2026, Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc vai trò cầu nối hữu nghị. Dấu ấn nổi bật của Hội không chỉ dừng lại ở các lễ kỷ niệm trang trọng nhân các ngày lễ mà còn lan tỏa sâu rộng qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, học thuật và kết nối thế hệ trẻ.

Đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của tổ chức thành viên có bề dày truyền thống gần nửa thế kỷ (kế thừa từ Hội Hữu nghị Việt-Xô thành lập năm 1979), bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Quan hệ giữa hai quốc gia có thể được xác lập bằng các hiệp định, nhưng chiều sâu và sự bền vững của nó được quyết định bởi sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân".

Bà Hà Thanh bày tỏ tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hội viên, thu hút thế hệ trẻ và có thêm nhiều sáng kiến đột phá nhằm chuyển hóa tình hữu nghị thành những giá trị hợp tác thiết thực về kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục và du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Liên bang Nga.

Các đại biểu tham dự Đại hội (Ảnh: THÁI LONG)

Với phương châm hành động "Đổi mới-Kết nối-Thực chất-Hiệu quả", Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, Hội xác định chuyển dịch trọng tâm từ giao lưu hữu nghị truyền thống sang kết nối tri thức, công nghệ và lợi ích phát triển; đột phá về ngoại giao số thông qua việc số hóa dữ liệu hội viên, thiết lập "Bản đồ đối tác đối ngoại nhân dân Việt-Nga" và vận hành kênh truyền thông song ngữ Việt-Nga.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026-031 mở ra cơ hội lớn để Hội phát huy lợi thế của một siêu đô thị hợp nhất, làm cầu nối thực chất trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế, thương mại, dầu khí, năng lượng, quy hoạch không gian ngầm, phát triển đường sắt đô thị, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục đại học.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chú trọng mở rộng các Chi hội tại các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông để tạo lực lượng kế thừa năng động, "biến niềm tin thành hành động, biến tình hữu nghị thành những kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực và lâu dài", đóng góp xứng đáng vào sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị thủy chung Việt Nam-Liên bang Nga.