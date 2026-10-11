Biến tiềm năng thành sản phẩm du lịch có sức hút

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành những sản phẩm du lịch có sức hút, các địa phương vẫn cần những giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát triển du lịch trải nghiệm ở thôn Bình An, xã Bạch Thông.

Giữa những triền đồi nối tiếp nhau, thảo nguyên Slam Chiêm, xã Hiệp Lực hiện lên với vẻ đẹp khoáng đạt, xanh mướt. Những thảm cỏ trải dài, địa hình rộng mở cùng cảnh sắc biến đổi theo từng thời điểm trong ngày tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.

Đây là không gian lý tưởng để tổ chức các hoạt động cắm trại, săn mây, ngắm bình minh hay đón hoàng hôn, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thiên nhiên của du khách.

Dù sở hữu cảnh quan giàu tiềm năng, Slam Chiêm vẫn chưa phát huy hết lợi thế vốn có. Hạ tầng và các dịch vụ du lịch chưa đồng bộ, hoạt động khai thác còn hạn chế, lượng khách đến tham quan chưa nhiều.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, các xã vùng cao còn sở hữu nguồn tài nguyên quý giá từ văn hóa bản địa. Những bản làng nép mình bên sườn núi, nhịp sống bình dị của đồng bào Tày, Nùng, Dao, Mông cùng hệ thống phong tục, tập quán được gìn giữ qua nhiều thế hệ tạo nên nét đặc trưng riêng cho từng vùng đất.

Từ tiếng nói, trang phục, ẩm thực, dân ca đến nghề truyền thống và sinh hoạt thường ngày, mỗi giá trị văn hóa đều có thể trở thành chất liệu để xây dựng các sản phẩm du lịch giàu bản sắc.

Một hướng đi giàu triển vọng khác là kết hợp du lịch với nông nghiệp và các sản vật địa phương. Những nương chè xanh ngát, cơ sở sản xuất miến, vườn cây, trang trại hay chính gian bếp của mỗi gia đình đều có thể trở thành không gian trải nghiệm hấp dẫn nếu được tổ chức bài bản.

Qua đó, du khách không chỉ được tìm hiểu quy trình sản xuất, trực tiếp tham gia các hoạt động lao động thường ngày mà còn có cơ hội thưởng thức, mua sắm những sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Khi được kết nối thành những hành trình trải nghiệm đặc sắc, một sản vật có thể trở thành món quà du lịch, một nghề truyền thống có thể trở thành hoạt động khám phá, còn một bản làng bình dị có thể trở thành điểm đến hấp dẫn.

Thảo nguyên Slam Chiêm, xã Hiệp Lực gần đây trở thành điểm đến của du khách thập phương.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 19 khu, điểm du lịch và trải nghiệm được công nhận. Đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng không gian du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có. Dẫu vậy, hành trình đưa du lịch vùng cao trở thành ngành kinh tế tạo động lực vẫn còn không ít trở ngại.

Tại một số địa bàn, giao thông kết nối đến các điểm du lịch còn khó khăn; cơ sở lưu trú và dịch vụ phục vụ du khách chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu.

Sản phẩm du lịch đặc trưng chưa phong phú, hoạt động quảng bá còn hạn chế, trong khi sự liên kết giữa các địa phương chưa phát huy tương xứng với tiềm năng.

Những hạn chế này đòi hỏi các xã vùng cao phải có định hướng phát triển rõ ràng, xác định lợi thế riêng để xây dựng sản phẩm phù hợp, tránh tình trạng khai thác manh mún, thiếu tính kết nối.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, yếu tố bền vững cần được đặt lên hàng đầu. Người dân cần được xác định là chủ thể trong quá trình phát triển, trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, gìn giữ bản sắc và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Thiên nhiên tạo nên sức hút, văn hóa làm nên bản sắc, còn con người là yếu tố quyết định để chuyển hóa những lợi thế ấy thành sản phẩm du lịch có giá trị.

Vì vậy, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, các địa phương cần chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng làm du lịch cho người dân; khuyến khích phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, liên kết với các cơ sở kinh doanh và xây dựng những trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Khi cảnh quan được bảo vệ, văn hóa được gìn giữ và người dân trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, những lợi thế sẵn có sẽ có điều kiện phát huy hiệu quả, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.