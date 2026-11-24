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Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), ngày 19/11, WHO công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, một dòng phụ của JN.1 thuộc biến thể Omicron.

WHO xếp PJ.2.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi sau khi ghi nhận tỷ lệ phát hiện trong các mẫu giải trình tự gene có xu hướng tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, WHO lưu ý tỷ lệ phát hiện biến thể trong các mẫu giải trình tự không phản ánh trực tiếp số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, đồng thời có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt về hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm và báo cáo giữa các quốc gia.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể được so sánh. Dù vậy, những kết quả này chưa đủ để khẳng định biến thể có khả năng lây truyền mạnh hơn.

Các nghiên cứu hiện có cũng chưa ghi nhận khả năng né tránh kháng thể tăng đáng kể so với những biến thể đối chứng. Theo đánh giá ban đầu của WHO, nguy cơ gia tăng thêm đối với sức khỏe cộng đồng do PJ.2.1 trên phạm vi toàn cầu ở mức thấp. Tuy nhiên, độ tin cậy của đánh giá còn thấp do dữ liệu hiện có hạn chế.

Đặc biệt, chưa có bằng chứng xác định PJ.2.1 gây bệnh nặng hơn. Dữ liệu lâm sàng cũng chưa đủ để kết luận về nguy cơ nhập viện, điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến biến thể này.

Cảnh giác nguy cơ lây nhiễm trong mùa Đông - Xuân

Cục Phòng bệnh cho biết, Covid-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch.

Hiện Việt Nam bước vào mùa Đông - Xuân, thời tiết thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm. Cùng với đó, các hoạt động đi lại, giao lưu và tập trung đông người gia tăng vào dịp cuối năm, Tết có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh đường hô hấp, trong đó có Covid-19.

Trước tình hình này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc có mặt tại nơi đông người, không gian kín, kém thông khí.

Người dân cần thường xuyên rửa tay, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng, duy trì dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt bệnh nền.

Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị phù hợp, không tự ý sử dụng thuốc.

Đặc biệt, những trường hợp xuất hiện khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng diễn biến nặng cần được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước thông tin về các biến thể mới. Việc WHO đưa PJ.2.1 vào diện theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên, không đồng nghĩa biến thể này đã được xác định gây bệnh nặng hơn.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và viện chuyên ngành giám sát tình hình Covid-19, theo dõi sự lưu hành của các biến thể, số ca mắc, nhập viện, bệnh nặng và tử vong để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.